‘El Rino’ y ‘El Guillermito’, detenidos por presunta extorsión en Cartagena

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, desplegó un operativo que dejó la captura de dos sujetos por el delito de extorsión, en el barrio La Esperanza.

Gracias a los operativos desplegados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, fueron capturados ‘El Rino’ y ‘el Guillermito’, de 24 y 18 años de edad, presuntos extorsionistas, quienes delinquían en Cartagena.

La captura se llevó a cabo durante un operativo controlado en el sector Las Delicias, del barrio La Esperanza, donde fueron capturados recibiendo la suma de 500 mil pesos, producto de la extorsión a un comerciante.

De acuerdo a las investigaciones, los individuos, realizaban llamadas extorsivas y también se presentaban de manera presencial ante sus víctimas, tanto ciudadanos como propietarios de establecimientos comerciales.

Los delincuentes al parecer exigían sumas de dinero que oscilaban entre $1.000.000 y $20.000.000 (uno y veinte millones de pesos), generando temor y afectando la tranquilidad de la comunidad.

Durante el operativo, fueron incautados dos celulares y dinero en efectivo. A los detenidos les registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto.

Los capturados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 26 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.