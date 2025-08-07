El espíritu independentista de Mompox se enaltece con el compromiso de policías y militares

Por: Emilio Gutiérrez Yance

Este 6 de agosto, Santa Cruz de Mompox conmemoró con orgullo los 215 años de la proclamación de su independencia absoluta, un hecho histórico que marcó el rumbo libertario del país.

Pero, ¿qué significa realmente esta fecha para los momposinos? Más allá de la celebración, se encuentra un legado de valentía y determinación que ha moldeado la identidad de este pueblo pujante.

La jornada inició con la solemne celebración de un Te Deum, un acto religioso que evoca la gratitud y la memoria de aquellos que lucharon por la libertad.

El aire se impregnaba del aroma del incienso, mientras las voces entonaban cánticos que resonaban en las paredes de la iglesia, testigos silenciosos de la historia de Mompox.

Luego, un desfile patriótico recorrió las principales calles del centro histórico, un crisol de colores, sonidos y emociones. Las banderas ondeaban con orgullo, sus colores vibrantes contrastando con el azul del cielo momposino. La música de las bandas locales y regionales inundaba el ambiente, con ritmos que invitaban a bailar y a celebrar.

Se podía sentir el fervor patriótico en cada rincón, en cada rostro, en cada corazón. Los uniformes de la Policía y los Militares, impecables y relucientes, simbolizaban el compromiso de estas instituciones con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Entre la multitud, se podía observar a personas de todas las edades y estratos sociales, unidos por un mismo sentimiento: el amor por su tierra y el orgullo de ser momposinos. Los niños, con sus ojos brillantes de emoción, saludaban a los policías y militares, mientras que los ancianos, con sus rostros curtidos por el sol y el tiempo, recordaban con nostalgia los tiempos de antaño.

Esta conmemoración reafirma el compromiso de la ciudad con la memoria histórica y los valores de libertad que inspiraron a sus antepasados. Mompox, una ciudad que respira historia y cultura, sigue siendo un faro de esperanza y un ejemplo de civismo para todo el país.

“En este día de conmemoración de la independencia de Mompox, la Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todos los momposinos. Honramos el legado de nuestros héroes y trabajamos incansablemente para construir un futuro de paz y prosperidad para nuestra comunidad”, dijo, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.