Ejército anuncia creación de batallón de aeronaves no tripuladas para enfrentar ataques de dron

En las poblaciones de Planadas y Ataco estarán ubicadas estas unidades militares

Colombia

En el marco del aniversario 215 del Ejército Nacional de Colombia, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, reconoció los desafíos actuales que enfrenta la Fuerza, entre ellos el narcotráfico, la minería ilegal y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales.

“Sé que los retos son grandes (…), pero no les tememos. Estamos donde más nos necesitan los colombianos, actuando con determinación”, afirmó.

Además, anunció la reorganización y activación de 11 Fuerzas de Despliegue Rápido, unidades clave para enfrentar de manera ágil los focos de violencia en distintas regiones. Por otro lado, el Ejército proyecta la creación de un Batallón de Aeronaves No Tripuladas, con el fin de contrarrestar amenazas como el uso de drones explosivos, y un Batallón Ferroviario, que fortalecerá la movilidad táctica y estratégica.

El general también resaltó las operaciones sostenidas “Catatumbo” y “Perseo”, enfocadas en combatir el narcotráfico y los grupos armados organizados, así como el trabajo en defensa del medio ambiente frente a la minería ilegal: “Protegemos nuestros ríos, selvas y la biodiversidad”, enfatizó.

En cifras, el Ejército reportó 2894 capturas en el último año, lo que representa un incremento del 21 % frente al periodo anterior (2394 capturas). También se registraron 136 neutralizaciones en operaciones militares, debilitando significativamente la capacidad de fuego de los actores ilegales.

Más allá del componente militar, el comandante recordó el compromiso del Ejército con el pueblo colombiano, llevando ayuda humanitaria a regiones vulnerables como La Guajira. “Más de 180 mil hombres y mujeres trabajamos día y noche por la tranquilidad del pueblo colombiano”, concluyó.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aprovechó la conmemoración y los micrófonos, para invitar a los jóvenes a conocer más sobre la labor de las Fuerzas Militares y la Policía.

“Hoy es una oportunidad para que conozcan aún más a nuestro Ejército (…) salen como colombianos ejemplares, sirviendo mejor”, expresó, y agregó que actualmente quienes prestan el servicio reciben un millón de pesos mensuales, y desde el próximo año el pago será de un salario mínimo mensual.