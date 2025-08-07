Cemento País se destacó en la séptima edición de Bolívar Compra Bolívar

Durante la séptima versión del evento Bolívar Compra Bolívar, organizado por Fenalco Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena, más de 200 empresarios, compradores nacionales y aliados estratégicos se dieron cita con el objetivo de fortalecer las dinámicas comerciales y el desarrollo económico regional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre las empresas destacadas se encuentra Cemento País, cuya participación reafirma su compromiso con el crecimiento empresarial y la consolidación de alianzas estratégicas en el sector de la construcción.

El gerente comercial de la compañía, Carlos Espinosa Osorio, expresó su satisfacción con la iniciativa, subrayando la importancia de este tipo de espacios para la reactivación económica del departamento:

“Esta iniciativa es fundamental para el desarrollo sostenible y la generación de conexiones duraderas entre empresarios de todos los sectores económicos”, afirmó.

Con su presencia activa en el evento, Cemento País continúa posicionándose como un actor clave en los procesos de transformación productiva de Bolívar, apostando por el fortalecimiento del tejido empresarial local y la articulación con nuevos mercados.