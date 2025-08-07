Capturados en flagrancia presuntos jíbaros en Malagana- Bolívar

Luego de un trabajo investigativo por parte de la seccional de Investigación Criminal de la Policía de Colombia en Bolívar, lograron capturar en flagrancia y en tres diligencias de allanamiento y registro a dos presuntos expendedores de drogas, un hombre y una mujer, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en los municipios de Mahates y Marialabaja.

Se trata de una pareja de esposos identificados con los alias de “Robertico” y alias “Licuadora Sebas” de 48 y 46 años respectivamente, ambos habitantes en el barrio La Concepción del corregimiento de Malagana, en donde se llevó a cabo uno de los operativos.

Estas dos personas utilizaban su propia vivienda para preparar, empacar, comercializar y expender sustancias alucinógenas en la modalidad de narcomenudeo, con una renta criminal de 3 millones de pesos mensuales.

A alias “Robertico” le registra una anotación judicial por el delito de porte de estupefacientes, y a alias “Licuadora Sebas”, una anotación por el mismo delito y otra por fuga de presos.

Estas dos personas ya habían sido capturadas por este mismo delito y estuvieron privadas de la libertad.

Durante el operativo fueron incautados 230 gramos de marihuana empacadas en bolsitas plásticas listas para su comercialización, 2 licuadoras y $91.000 pesos en efectivo producto de las ventas. Además, las investigaciones arrojaron que los puntos donde más expendían droga eran cerca a centros educativos.

Estos dos presuntos expendedores fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, a esperas que un juez de control de garantías les defina su situación judicial.

Por su parte el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar destacó qué “seguimos en el fortalecimiento de una comunidad más segura, es por eso que no bajamos la guardia en este tipo de operativos contra el expendio de drogas, y sobre todo de aquellos que utilizan sus viviendas como fachadas generando foco de inseguridad a sus vecinos. Seguiremos trabajando por un Bolívar más seguro”.

El alto oficial, también informó que en lo corrido del año se han capturado 909 personas inmersas en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, se han sacado de circulación 121 kilos de sustancias alucinógenas discriminadas en cocaína, base de coca, marihuana y bazuco.