A 3 horas de Bogotá queda ‘La Ciudad del Sol’: ¿Cuál es y por qué la llaman así? No es por su clima

Este lugar destaca debido a su patrimonio cultural y su ubicación estratégica, cerca de importantes lugares naturales. La historia del municipio está arraigada a la cultura Muisca, y se remonta a la época precolombina.

La capital de la provincia de ‘Sugamuxi’, se encuentra a 2,569 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio ronda al rededor de los 17 grados centígrados, es decir, cuenta con un agradable clima templado.

A 220 kilómetros de Bogotá, ubicado en el departamento de Boyacá, radica el municipio de Sogamoso, conocido como ‘Ciudad del Sol y del acero’.

¿Por qué se llama ‘La Ciudad del Sol’?

Su nombre viene del “Suamox”, que traduce a “morada del sol” y refleja la importancia del municipio como centro religioso. Además, es la razón por la cual se le conoce al municipio como la ‘Ciudad del Sol’.

Uno de los principales atractivos de esta ciudad es el ‘Templo del Sol’, el cual fue un lugar dedicado al dios Sol, ‘Sué’. Este lugar, durante la confederación Muisca, era considerado el templo más importante de la región. A pesar de que fue destruido por los españoles durante la conquista, hoy en día se puede visitar una reconstrucción ubicada en el Museo Arqueológico de Sogamoso.

La reconstrucción fue realizada en 1942 y resultó en una estructura de 18 metros de altura, su cúpula, cuenta con unos tejidos que narran la formación de las tierras que conformaban los cacicazgos del Zipa y el Zaque. Se dice que cada 22 de diciembre, el sol se proyecta perfectamente sobre el pilote central del templo circular y al rededor del tempo se encuentra un cementerio que contiene cuerpos momificados.

En este museo, se conservan también diferentes piezas precolombinas, donde se pueden encontrar utensilios en piedra, cerámicas decorativas y fragmentos de tejidos preciosos.

La base económica de esta ciudad es el comercio interregional entre los llanos orientales y el centro del país, donde resaltan productos como materiales de construcción, carbón y mármol.

¿Por qué su apodo ‘La Ciudad del Acero’?

Su otro apodo, ‘Ciudad del Acero’ surgió debido a la presencia histórica de la industria siderúrgica en la región, esto, debido a la instalación de la empresa Acerías Paz del Río, la cual, inició su intervención en 1954 y aprovechó los yacimientos de hierro y carbón existentes en la región.

Sogamoso se encuentra en la región del Alto Chicamocha, por tanto, se encuentra bordeado por una cadena montañosa perteneciente a la Cordillera Oriental de los Andes. Además, hace frontera con Nobsa y Tópaga al norte, Monguí y Aquitania al oriente, Cuitiva e Iza al sur y al occidente con Tibasosa y Firavitoba.

Dicha ubicación, con cierta cercanía a lugares como el Lago de Tota, es una de las razones que lo convierten en un sitio llamativo para el turismo.

