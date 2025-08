Horóscopo del Profesor Salomón HOY 6 de agosto: ¡Escorpio, esfuércese más por lo que quiere!

Agosto es un mes de muchas bendiciones que trae consigo también, múltiples retos. U na nueva sesión para los signos ha empezado, y el profesor Salomón menciona que se acerca será una temporada llena prosperidad y abundancia. Resaltó que, aquellos que posean el número 6 son personas temperamentales, pero honestas, claras y exigentes.

Recomendación del día Profesor Salomón:

En este día, la recomendación del Profesor para este días es encendes una vela de color blanco para que aclare e ilumine su camino. Limpie su aura con incienso, compre uno de salvia.

Tenga en cuenta también los siguientes aspectos para tener un buen día:

Color del día: azul

azul Fruta: piña

piña Código sagrado: 1577

1577 Número del día: 0428

Horóscopo HOY 6 de agosto 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Los asuntos que estaban pendientes por arreglar, se solucionarán. También le van a pagar aquellas personas que le deban dinero, recuerde que si tuvo inconvenientes con otra persona, habrá una reconciliación.

Número especial: 1730

1730 Recomendación: Jabón del dinero.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

¡Leo, estará lleno de bendiciones próximamente! Está a puertas de abrir un portal que le dará grandes cantidades de dinero. Muchas prosperidad y abundancia se acercan, confíe.

Número especial: 8856

Recomendación: crema de naranja.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, llegarán nuevos ingresos que le brindarán grandes cantidades de dinero y podrá pagar las deudas que tenía pendientes. En el ambito laboral, habrá prosperidad y estabilidad.

Número especial: 1853

Recomendación: velón lluvia de oro.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para usted, Géminis, tenga cuidado con la gente a su alrededor, sienten una gran envidia hacía usted por todo lo que está logrando. Empiece a preguntarse todo aquello que desea, el universo le tiene un sorpresa.

Número especial: 3330

Recomendación: casa de Santa Marta y reventador.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Si quiere cambiar de trabajo, es el momento de hacerlo, todo le saldrá bien. La escalera de éxito le asegura estabilidad en todo lo que se proponga, tenga cuidado con su vista, vaya al médico.

Número especial: 2250

Recomendación: kit de suerte rápida y las gotas milagrosas de Santa Marta.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Esta semana tendrá reconciliaciones importantes con su familia si ha llegado a tener problemas con alguno de ellos. Si usted está pensando en comprar o vender un carro, una casa o finca, hágalo, todo le saldrá bien.

Número especial: 1566

Recomendación: incienso de chocolate

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Siga luchando por lo que quiere, haga cambios en su vida que le permitan seguir adelante. Si tiene pendientes en el extranjero, le saldrá bien. Una cantidad de dinero esta próxima a llegar.

Número especial: 7978

Recomendación: garrafa de la prosperidad.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)

Esfuercese más en las cosas que desea, evite los conflictos y no discuta. Una plata que tenía pendiente en el camino, llegará pronto, no sea intenso, mantenga la calma y no pierda los estribos.

Número especial: 0133

Recomendación: garrafa de la prosperidad.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tendrás una recompensa y pronto viajará a un sitio que venia deseando hace mucho, lo disfrutará. No olvide su salud, cuídela, pues no estará al 100% y será necesario que visite el médico.

Número especial: 3509

Recomendación: Aceite de Santa Marta.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

No se preocupe, Tauro. Debe mirar si necesita hacer ajustes en su casa, evite los remiendos que eso llama la ruina. En el ámbito laboral, vendrá una oportunidad nueva para empezar un camino nuevo.

Número especial: 2502

Recomendación: velón de San Prospero.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Mucho cuidado con las personas envidiosas, Virgo, ore para que evite que esas envidias le causen alguna dificultad en su día a día. Mire sus relaciones interpersonales, tal vez hay gente a su alrededor que necesitan ser escuchadas. En el amor, si alguien le gusta, tengalo cerca suyo, si no, mejor sáquelo de su vida.

Número especial: 0944

Recomendación: el vencedor y la miel de amor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Nuevas bendiciones llegan a su vida, oportunidades, incluso viajes e invitaciones vienen tocarán su puerta. Tendrá mucho trabajo y todo lo podrá gestionar, esto según las cartas.

Número especial: 8790

Recomendación: kit del trabajo.

