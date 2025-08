Álvaro Uribe advierte que magistrados y fiscales debieron declararse impedidos en su caso

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció por primera vez en sus redes sociales luego de haber sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

#POLÍTICA El expresidente Álvaro Uribe advirtió, en su primer pronunciamiento tras haber sido condenado a 12 años de prisión, que algunos de los magistrados que conocieron su caso, debieron declararse impedidos.



En un video de más de cuatro minutos, el exmandatario se refirió “al impedimento del magistrado Riaño, al impedimento de la magistrada Cristina Lombana y a los casos en los cuales administradores de justicia se debieron declarar impedidos y no lo hicieron”.

El impedimento de Riaño

Uribe habló en principio del impedimento magistrado Ramiro Riaño, a quien indicó le correspondió por reparto “estudiar la tutela que pide mi libertad hasta que se resuelva la segunda instancia de la sentencia”.

Aseguró el exmandatario que “el magistrado se declaró impedido por alguna cercanía con Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, ya que la compañera sentimental del magistrado fue nombrada por Eduardo Montealegre”, y señaló que ahora “la sala sin él, tendrá que definir el fondo de esta tutela”.

Por otro lado, Uribe Vélez aseguró que “lo que voy a decir lo digo con todo el respeto a la justicia, a la institucion, y espero que la justicia me reconozca el derecho de alegar estos temas”.

Uribe señala que el magistrado César Reyes debió declararse impedido

Luego de esto, enfatizó en que el magistrado Cesar Reyes, “quien hace cinco a orden mi encarcelamiento se debió declarar impedido y no lo hizo”. El expresidente expuso dos razones: “primero, fue compañero de trabajo de la señora esposa de Iván Cepeda. Y segundo, fue contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana, proceso del cual yo fui un visible opositor”.

Uribe advierte que fiscales debieron declararse impedidos por cercanía al hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre

Agregó Uribe que “después de que hubo dos preclusiones que se intentaron por fiscales a quienes yo no conocía, los conocía en esos procesos, después que se practicaron unas pruebas pedidas por el Tribunal de Bogotá que me favorecían, el fiscal Villarreal me acusó”.

Explicó el expresidente que el fiscal Villarreal fue nombrado por el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, cuando Montalegre era Fiscal General de la Nación.

“Fue nombrado director de Fiscalías de San Gil en Santander y después, promovido como delegado de la Fiscalía a la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga, imaginen, esa cercanía con Eduardo Montalegre que lo había nombrado y el señor no se declara impedido”.

Añadió el exmandatario que en su momento Villarreal fue recusado, “porque le permitieron que presentara la acusación y lo trasladaron. Y después dijeron que ya era un hecho superado. Sí, a él lo trasladaron, pero me dejaron acusado. No sanearon la acusación”.

Por último mencionó el expresidente Álvaro Uribe en su declaración que la doctora Marlene Orjuela, quien fue la fiscal que condujo todo este caso en todo el juicio después de la acusación, también fue nombrada por Eduardo Montalegre.