Tribunal precluyó investigación a Ángela Santana, primera fiscal del caso ‘chuzadas’ Marelbys Meza

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá precluyó la investigación que se seguía contra Ángela María Santana, primera fiscal del caso de las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

Se le investigaba por el delito de prevaricato por omisión, luego de que dejó vencer los términos en el caso de una falsa fuente y un policía de la DIJIN, investigados por la interceptaciones ilegales.

Se trata de Rafael Ricardo Santos, quien señalado por la Fiscalía como la supuesta ‘falsa fuente humana’, y el policía, Alexander Gómez Bustamante, quienes según el expediente Judicial indujeron en error a un fiscal para poder cruzar a Marelbyz Mesa.

Para el Tribunal la fiscal no incurrió en el delito de prevaricato por omisión: “considera la Sala que a lo sumo, el reproche que aquí podemos hacer, desde los aspectos ético sociales, es la falta de la diligencia debida, que la ubica en el campo de la culpa, por no haber obrado bajo el deber de cuidado que se exige a un fiscal delegado en un asunto penal, no obstante, como quiera que el delito de prevaricato por omisión responde al título de imputación dolosa, sin que el legislador haya previsto para este injusto la modalidad culposa, resultaría equivocado activar el aparto judicial cuando la conducta claramente deviene atípica en su aspecto subjetivo“. Por eso, se cerró la investigación en su contra.