Salvador Ichazo llena de elogios a Rafael Dudamel: “Tenemos al mejor técnico del fútbol colombiano”

Deportivo Pereira llega con aire en la camiseta, luego de vencer al Once Caldas en el clásico del eje cafetero. Durante la quinta fecha del campeonato, los risaraldenses hicieron respetar el Hernán Ramírez Villegas y se impusieron por 2-1 sobre su eterno rival, gracias a las anotaciones de Jhon Largacha y Yesus Cabrera.

Uno de los principales responsables del gran momento pereirano es Salvador Ichazo, guardameta uruguayo que habló en El VBAR Caracol sobre la decisión de haber permanecido en el equipo, a pesar de las ofertas recibidas.

“Después de cada torneo, gracias al nivel que he podido mostrar y el nivel del grupo, muchos hemos tenido la posibilidad de salir. Algunos se han ido, otros hemos decidido quedarnos. Es real todo. Cuando un equipo muestra buen fútbol y consigue puntos o clasificaciones, se valorizan los jugadores y mi caso no fue la excepción. Han venido a buscarme, pero he decidido quedarme”, sentenció.

Salvador Ichazo / Deportivo Pereira

Si bien aclaró que hubo muchos clubes interesados en sus servicios, la decisión final fue la de quedarse: “La verdad fueron muchos los equipos que me buscaron, aunque sin dar nombres porque me gusta mantenerlo en privado. El presidente sabe que hubo contactos, pero decidí estar acá, el club me quiso y estoy muy feliz”.

Elogios a Dudamel e interna del equipo

Salvador Ichazo aprovechó la charla para referirse al gran ambiente que hay al interior del equipo, a pesar de la reciente polémica por un fuerte cruce suyo con Carlos Darwin Quintero, y llenó de elogios al entrenador Rafael Dudamel.

“Tenemos al mejor entrenador del fútbol colombiano, con el respeto del resto. Lo ha demostrado en su carrera, desde que llegó al Pereira por la manera en que trabaja y convive con nosotros, haciéndonos sentir importantes”, sentenció tajantemente.

Rafael Dudamel en su presentación como nuevo entrenador del Deportivo Pereira

Y advirtió sobre el objetivo de cara al segundo semestre de la Liga: “Nosotros vamos a salir a ganar partido a partido. Tenemos la ilusión y vamos a luchar para conseguir el máximo objetivo, pero debemos ir partido a partido. Ahí podemos sacar resultados y vamos ahí, no nos tiene que agarrar la ansiedad porque esto recién empieza. Estamos tranquilos con el trabajo y con un grupo maduro creo que se puede lograr, entendiendo la emoción de la gente y con cautela”.