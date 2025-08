¿Qué llamado hizo la Cruz Roja en Quindío para evitar desenlaces fatales en la caminatas en montaña?

Armenia

En el Quindío, luego de la muerte de un caminante en el valle de Cocora en el ingreso al parque nacional natural de los nevados por problemas de salud, organismos de socorro hacen llamado a la responsabilidad para evitar estos desenlaces fatales.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jockny Martínez, coordinador del grupo de rescate en montaña de la Cruz Roja seccional Quindío y las recomendaciones para realizar caminatas en la alta montaña “Las condiciones previas de salud que nosotros podemos tener o que podemos traer desde las diferentes regiones desde donde provengamos son súper importantes.

Muchas veces hay personas que visitan el departamento del Quindío, vienen de otras de otras ciudades, de otras altitudes y las condiciones previas de pronto es que algunos han tenido cuadros gripales con la anterioridad y obviamente ven la belleza del departamento del Quindío, de los paisajes, se entusiasman y quieren salir a hacer esas caminatas y no se tiene en cuenta esas condiciones previas de salud, o cuadros gripales o algunas otras situaciones de enfermedades de base y eso desafortunadamente muchas veces juega en contra el visitante que quiere desarrollar esas actividades al aire libre en nuestro departamento.

¿Qué hay que tener en cuenta en términos generales?

En términos generales hay que tener una preparación, o sea, si yo soy si yo quiero hacer caminatas, yo ya debo tener una experiencia en caminatas, debo tener una preparación, debo tener un equipamiento adecuado, debo ya haber tenido unas rutas establecidas, un itinerario, o sea, el tiempo estimado que yo me voy a demorar, la altitud en que voy a estar, no va a ser lo mismo que yo esté haciendo unas caminatas en una altitud de 2000 metros o que yo empiece a hacer caminatas en altitud. de 2000, 2400 metros y haciendas a los 3000, 3400 metro sobre el nivel del mar.

Tener información es clave

El vocero de la Cruz Roja indicó “tener una información a los contactos, a nuestros familiares, nuestros allegados, personas que conozcan de las rutas, que sepan de los caminos en caso de que a mí me llegara a suceder algo y sepa pues dónde ubicarme y dónde poderme brindar una ayuda de manera eficiente y oportuna.

Identificar síntomas y alertas

Es súper importante también aprender a identificar esos síntomas durante las caminatas, empiezo a sentir calambres, empiezo a sentir mareos, empiezo a sentir dolor de cabeza, muchas veces nos pueden dar náuseas o en el peor de los casos acompañado con cuadros intestinales o diarrea. Entonces, es súper importante eso y muchas veces olvidamos durante el desarrollo de nuestras caminatas, algo que es súper importante que es una hidratación permanente durante el desarrollo de las actividades.

Y en la medida en que yo empiece a identificar síntomas, pues hacer una pausa, descansar y si definitivamente los síntomas persisten tomar la decisión de regresarme porque muchas veces decimos, no, es que falta poco, es que es una meta mía poder hacer un ascenso, pero de pronto el cuerpo ya nos está dando unas alertas que no debemos pasar por alto y desafortunadamente eso nos cobra factura en cuanto a situaciones que lamentar.

Conocer los tiempos de recorrido

Esos tiempos de cuánto se me va a llevar y cuánto la ida y el regreso porque muchas veces no tenemos en cuenta que se nos puede presentar algún inconveniente es donde las situaciones se agravan y hace difícil de pronto el apoyo oportuno de parte de las instituciones y de las demás personas que están articulados en los procesos de búsqueda.

Las comunicaciones también fallan

Desafortunadamente, la tecnología muchas veces en determinadas zonas por la topografía y por la geografía no funciona, digámoslo así, no hay señal, no hay cobertura, no hay no hay como como tener una comunicación eficiente y adecuada. En algunos casos solamente funcionan los radios portátiles y eso que en hay zonas también de la montaña donde no nos funciona.

Es superclave eso, pero más allá también de las comunicaciones es llevar una preparación, llevar una preparación previa de que con las personas que nos acompañen sepan al menos identificación de síntomas, que sepan de primeros auxilios en este tipo de entornos agrestes, porque eso también puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que nos estén visitando en el departamento.

Ser experto no lo exime de riesgos

Jockny Martínez, coordinador del grupo de rescate en montaña de la Cruz Roja seccional Quindío subrayó “Así sea Así sea el caminante más experimentado, con más experiencia y conocimiento de la montaña, puede presentar síntomas así puede terminar en fatalidades. Entonces, no quiere decir eso que porque yo soy guía o es que yo llevo toda mi vida caminando, o sea, todos los ascensos, todos los caminos tiene particularidades diferentes y nuestro organismo va a reaccionar de forma diferente.

Entonces, no quiere decir eso que, porque tengo la experiencia, porque he caminado, no pueda resultar afectado por síntomas o por situaciones. Mira, por ejemplo, el caso del de la persona que falleció en Morro Gacho, tengo entendido yo que era una persona que tenía como como rutina las caminatas y las cosas y pues desafortunadamente le pasó. Entonces, a todos nos afecta, al experto, al preparado, al equipado y a todo mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que reforzar más las medidas de identificación de síntomas y de preparación.