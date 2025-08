“Colombia necesita un psiquiatra general”: advierte Fernando Carrillo frente a la democracia

Manizales

En medio del ambiente político que se vive en el país donde las opiniones han sido polarizadas, el exprocurador general de la Nación, Fernando Carrillo, presentó su más reciente libro, “Sin miedo: defender la democracia desde la democracia” en el que hace una profunda radiografía al momento que vive la democracia y cómo desde la unión se plantea una defensa.

El exjefe del ministerio público y hoy vicepresidente del Grupo Prisa, advirtió sobre las amenazas que enfrenta la democracia, “éramos felices en democracia y no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tenía y hemos entrado en una ola de declive de la democracia, de crisis, de decepción, de desconfianza, de ataques por una cantidad de sectores que han vuelto inverosímiles cosas que nunca pensamos que iban a suceder”, destacó Carrillo.

La séptima papeleta y la democracia en medio de tensiones

En los últimos meses se ha escuchado nuevamente la frase “la séptima papeleta”, un mecanismo que unió en torno a un momento histórico cuando surgió la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, impulsada por un movimiento estudiantil y ciudadano donde destacó su papel en ese proceso.

“Yo pertenezco a la generación de la Constituyente, una generación que creyó firmemente en la democracia, que pese a todo el embate terrorista, narcoterrorista que se vivieron a comienzos de los 90s, le apostamos a la democracia y Colombia siempre le ha apostado a la democracia para solucionar sus problemas, sus problemas de violencia, de desigualdad, de corrupción y estamos en un momento en que la gente está con miedo y con miedo por la incertidumbre, por toda la cantidad de cosas que han venido sucediendo que nadie se imagina cómo va a ser el futuro”, señaló.

Golpes de estado a la democracia en el mundo

El autor del libro hizo una reflexión sobre cómo está en este momento el panorama político a nivel global donde se evidencia un “autoritarismo”, como destacó destacando que no son cosa de derecha o izquierda exclusivamente, puesto que en la actualidad se escuchan de cómo en diferentes países los mandatarios quieren perdurar en su cargo sin importar su ideología “no son los golpes de estado tradicionales, sino son golpes muy arteros a las instituciones de la democracia y lo que uno se pregunta es, ¿Van a aguantar las instituciones democráticas tantos embates autoritarios? Porque el gran enemigo de la democracia es el autoritarismo y la gente cayó en la trampa de que eso era un problema de izquierda contra derecha, cuando el problema no es ese. El problema es la democracia contra el autoritarismo”.

Redes sociales sin ética y un mensaje de división

El ex procurador habló también de la importancia de la tecnología y como ha generado divisiones y sentimientos de odio, por lo que lanzó una alerta sobre el uso nocivo que se le puede dar en procesos electorales a la tecnología y cómo esta puede ser un atentado en contra de la democracia “Colombia no necesita más divisiones, más odio, más destilar los peores sentimientos que puede experimentar una persona, que es lo que estamos viendo en las redes sociales. Si uno no insulta, grita o no echa el madrazo, por decirlo vulgarmente, en las redes, simplemente no funcionan las redes y en Colombia pasar del madrazo al balazo es fácil”, destacó.

Indicó que es importante generar mensajes que llamen a la serenidad, al respeto por la justicia y por el otro como parte de una convivencia en paz y que se garantice la democracia.

“Yo fui Procurador General de la Nación y de pronto Colombia necesita un Procurador, un Contralor, un Fiscal, pero Colombia lo que necesita en este momento es un psiquiatra general de la nación porque estamos en una esquizofrenia, dándonos todos contra todos, llegando a los extremos, destilando odio, resentimiento, donde la serenidad se acabó, la ecuanimidad se acabó, el equilibrio no existe”, insistió.

¿Cómo defender la democracia sin miedo?

La respuesta que entrega Fernando Carrillo es una invitación a volver a creer en la Constitución en abrir espacios reales de diálogo con quienes piensan distinto, dejando atrás los sentimientos de división y de odio como forma de participación en política.

“Yo creo que fundamentalmente una democracia funciona, en primer lugar, protegiendo la vida y aquí no se respeta la vida porque sabemos la cantidad de líderes sociales que han asesinado, protegiendo la dignidad humana, pero la libertad de prensa es una de las libertades esenciales. La libertad de prensa, siempre lo he hecho, es como el termómetro de la democracia. Una sociedad sin prensa libre, es una sociedad que no es democrática y que no puede funcionar porque está en manos de un autoritario, de un dictador, de un déspota, como tantos hay en el vecindario en este momento en América Latina”.

El autor advirtió sobre la desinformación, las nuevas tecnologías y las mentiras como herramientas del autoritarismo moderno, e instó a la acción frente a los desafíos actuales.

“Yo creo que menos redes sociales, menos celulares y más diálogo, más sentarse con la gente a pensar en el futuro y a construir unos escenarios de concordia y de convergencia que permitan solidificar los consensos”, destacó el autor del libro.