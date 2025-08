Mantilla tras su paso por Millonarios: “No llegué al nivel que se debe tener en equipos importantes”

Daniel Mantilla ha sido uno de los jugadores determinantes en el buen inicio de Llaneros en la Liga colombiana, pues hizo el gol del triunfo sobre Millonarios y dio una asistencia ante Deportivo Cali. En diálogo con El VBar Caracol, el futbolista de 28 años habló de los objetivos que tiene el equipo de Villavicencio, así como el balance de su paso por el conjunto Embajador.

¿Qué ha encontrado en Llaneros?: "He venido con la ilusión y las ganas de poder sumar acá en el equipo, de tener esa confianza para ser importante en Llaneros y se me da la oportunidad de aportar en estos partidos desde el banco. Estoy feliz de sumar con mi trabajo y esperamos seguir trabajando".

Así va la tabla de la Liga colombiana

La exigencia en Llaneros: "Sabemos que estamos empezando, estamos de segundos en la tabla. Le hemos ganado a equipos importantes. Tenemos los pies sobre la tierra, se viene un rival difícil el domingo, y con la nómina que tenemos y el trabajo demostrado, nos colocamos la mente en no mirar el descenso, sino pelear para estar en los puestos de arriba e ingresar a los ocho. Así los vemos notros, lo hemos demostrado y esperemos poder seguir así“.

La clave de Llaneros en el comienzo: “La experiencia ayuda mucho. Somos un equipo con jugadores muy jóvenes, pero tenemos jugadores de experiencia y esa combinación la debe tener un equipo. Son jugadores que se dejan llevar muy bien, el grupo ha recibido la información muy bien, hemos sido receptivos y todos venimos con la idea de trabajar, de crecer, de mejorar, no hay figuras, todos somos trabajadores y queremos dar lo mejor para el equipo. Esperamos que nos sigamos fortaleciendo”.

Reclasificación futbol colombiano 2025: así están Millonarios, Nacional y América en la tabla

Sus pasos por Millonarios y Deportivo Cali

Autocrítico tras lo hecho en Millonarios: “Fue un año importante para mí, una experiencia donde no llegué a ese nivel o regularidad que se debe tener en equipos tan importantes. Empecé jugando con el profe David (González), pero debemos tener una regularidad. Mis compañeros venían haciendo un gran trabajo, los jóvenes empezaron a sumar minutos y victorias, la competencia interna estaba cada vez mayor y el profe se decidía por los muchachos. Sabía que yo tenía que subir mi nivel para estar en la nómina principal y al final no pude tener la continuidad que me hubiese gustado tener”.

¿Por qué no pudo continuar en el Cali?: “Desde que salí del equipo los directivos me hicieron saber que no iba a tener espacio, cuando me tocaba presentarme después de los préstamos, ellos trataban de buscarme equipo. Ahora no vengo a préstamo, vengo libre a Llaneros, ellos se quedaron con un porcentaje de futura venta y espero que hacer las cosas bien, seguir aportándole al grupo”