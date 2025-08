“La piratería nos quebró”: crisis en el transporte colectivo de Cúcuta

Cúcuta.

El gremio de conductores del transporte público colectivo en Cúcuta está al borde del colapso.

La piratería, la falta de garantías laborales, el mal estado de las vías y el silencio institucional son algunos de los factores que, según ellos, los han llevado a una crisis insostenible.

Jesús Acevedo, vocero del gremio, aseguró que los trabajadores están operando a pérdida y que muchos han optado por abandonar la ciudad ante la falta de condiciones dignas.

“Estamos trabajando a quiebra. La piratería, los altos costos operativos, la inseguridad y el silencio del Área Metropolitana y demás entes nos están llevando a desaparecer”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

El panorama es desolador. Según Acevedo, en promedio un conductor debe cubrir más de 300 mil pesos diarios solo para poder salir a trabajar. Entre la planilla de la empresa (que oscila entre 110 mil y 140 mil pesos), el combustible (unos 90 mil pesos), el dinero que deben entregar al propietario del vehículo (entre 80 y 100 mil pesos), la lavada del bus (15 a 20 mil pesos), y otros gastos operativos, el margen de ganancia se reduce a apenas 30 o 40 mil pesos diarios. “Y si a uno le va bien, puede llegar a 60 o 70 mil pesos”, señala.

A esta situación se suma la piratería, un fenómeno que, según el vocero, crece sin control. “Aquí todos los taxis se dedicaron a hacer colectivos. Nadie hace nada, nadie nos defiende. Estamos pagando por trabajar”, denunció.

El gremio exige que se abran mesas de negociación con el Área Metropolitana de Cúcuta y con los alcaldes de los municipios que integran la región.

“Si no se nos escucha, vamos a llegar a un cese de actividades. Nadie nos está poniendo atención. En otras ciudades a los conductores les pagan por trabajar. Aquí, en cambio, tienen que pagar para poder hacerlo”, expresó Acevedo.

El gremio espera que en los próximos días se dé una reunión con las autoridades, pero dejaron claro que el tiempo de espera no será largo. Si no hay respuestas, no descartan suspender el servicio como medida de presión.