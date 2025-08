Estas son las 3 bebidas alcohólicas más saludables del mundo, ¿se consumen en Colombia?

El consumo de alcohol es uno de los principales rasgos que arraigan la vida de las personas en su aspecto social y cultural, en este sentido, surge la inquietud sobre si existen o no algunas bebidas, que al menos con un consumo moderado, sean saludable o, por lo menos, menos dañinas para la salud. En medio de este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que no existe ningún nivel de consumo seguro, no obstante, tanto la entidad como múltiples organizaciones confirmaron que algunas bebidas resaltan por su menor impacto negativo, inclusive poseen algunos compuestos con efectos positivos para el sistema inmunológico del ser humano.

Le contamos cuáles son las tres bebidas alcohólicas más saludables, esto con base en la opinión de nutricionistas, médicos y especialistas en la salud, además, recopilamos la información sobre el consumo de dichas bebidas en las diferentes ciudades del país.

1. Vino tinto - la bebida rey en este ámbito

¿Por qué se considera “saludable”?: El vino tinto es repetidamente destacado como una opción moderada más beneficiosa gracias a su contenido de antioxidantes tipo polifenoles como el resveratrol, quercetina y antocianinas, que están relacionados con la salud cardiovascular, reducción del colesterol “malo” (LDL) y apoyo al microbioma intestinal. Estudios demuestran que una copa diaria en el contexto de la dieta mediterránea puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas en hasta un 50 % en personas con riesgo alto. Sin embargo, expertos también advierten que los beneficios no compensan los riesgos del alcohol en exceso. La moderación es clave.

2. Ginebra o vodka sin granos (gluten‑free)

Recomendaciones de expertos en salud digestiva: El nutricionista Dr. Daryl Gioffre recomienda la ginebra como una de las bebidas alcohólicas más saludables por su pH neutro, cero azúcar y antioxidantes provenientes de bayas de enebro, con beneficios para la salud digestiva y cutánea. Asimismo, señala que el vodka elaborado a partir de frutas o tubérculos (sin granos) es óptimo para el cuidado intestinal. Ambos están entre las bebidas con menos calorías si se sirven solas o con mezcladores sin azúcar, lo que los hace opciones livianas.

3. Tequila 100 % agave (consumo bastante moderado)

Lo que dice la evidencia: El tequila de agave puro contiene agavinas, azúcares no digeribles que podrían actuar como fibra dietética, sin elevar la glucosa en sangre. Se le atribuyen efectos digestivos y antiinflamatorios. Gioffre también lo considera una opción más limpia que otros licores por su menor contenido de congéneres, aunque advierte sobre su acidez, que puede irritar si se tiene sensibilidad gástrica.

Perspectiva integral y advertencias

Aunque varias fuentes señalan ciertos beneficios asociados con estas bebidas, también se recalca que no existe consumo de alcohol completamente exento de riesgo —ni siquiera el vino tinto— y que muchas organizaciones de salud recomiendan abstenerse por completo. El enfoque debe centrarse en moderación consciente, evitar mezcladores azucarados y mantener un estilo de vida saludable en conjunto (dieta, actividad física, control médico).

Consumo de alcohol en Colombia por ciudades

Según datos del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2019), la prevalencia del consumo en el último mes varía por departamentos:

Boyacá : 40,3 %

: 40,3 % Bogotá D.C. : 33,4 %

: 33,4 % Medellín (área metropolitana) : 32,5 %

: 32,5 % Cali y Yumbo: 30,2 %.

En la capital, según un estudio de 2022 realizado con el Observatorio de Salud, el 39 % de las personas consumen alcohol actualmente, siendo más frecuentes los consumos en localidades como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, La Candelaria y Antonio Nariño.

El consumo actual (último mes) es más alto entre los jóvenes de 18 a 34 años, especialmente en estratos socioeconómicos altos, alcanzando hasta el 45 %.

Datos históricos señalan que el promedio per cápita de alcohol en Colombia era de 4,1 litros de alcohol puro por año, por debajo del promedio de la OCDE (8,6 litros). También se reportó que un 84 % de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida, con inicio entre los 17‑18 años