Cómo ganar dinero usando la inteligencia artificial en 2025: Conozca herramientas que lo ayudarán

Aunque la inteligencia artificial lleva ya más de 70 años en uso y la inteligencia artificial generativa se ha empleado en diferentes aplicaciones desde hace más de una década, fue hasta hace apenas tres años que estalló el boom de este tipo de tecnología. Fue así como gigantes tecnológicos vieron una oportunidad en esta herramienta para crear un diferencial en sus productos. Es por esto que marcas de celulares, de computadores o, incluso, Google y Microsoft han lanzado servicios con IA generativa. Sumado a esto, están enfocando sus estrategias de marketing para que a nivel mundial tengan cada vez más usuarios.

Con lo anterior, se ha presentado un aumento considerable en los números de competidores que están en la carrera por ofrecer servicios y productos relacionados con inteligencia artificial generativa. Y es que si bien, algunas marcas están trabajando para mejorar sus procesos, ofrecer nuevos servicios y han consolidado áreas especializadas en IA, otras recurren a terceros para poder modernizarse y brindar esta tecnología.

Lo anterior, ha llevado a que los ciudadanos, aunque con un poco de recelo, tengan un interés particular por la IA, aprender sobre ella, pero también usarla. Muchos terminan motivados en algún producto como un celular o una aplicación, debido a que trae inteligencia artificial.

Ahora bien, lo que se ha dicho sobre la IA es que es una herramienta, que, como muchas otras, ayuda a los ciudadanos a ser mucho más productivos, con acciones como: resúmenes de una reunión, traducciones en tiempo real, redacción, creación de audio, video e imagen. En concreto, ayuda en la creación de contenido nuevo y original. Pero los usos cada vez son más. No obstante, por desconocimiento suele ser frecuente que la ciudadanía no emplee de manera adecuada esta tecnología o la sub utilice.

En ese sentido, al emplear la IA de manera acertada e incluso de forma creativa, los ciudadanos pueden beneficiarse, ser más productivos y comenzar a monetizar esta tecnología y su día a día.

Usos que le puede dar a la inteligencia artificial generativa para ganar dinero: