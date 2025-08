Así está el dólar HOY 4 de agosto en Colombia: ¿los aranceles de EE.UU. afectarán al país?

El gobierno de los Estados Unidos realizó una serie de modificaciones en la política arancelaria, lo que para algunos países significará un alza en el precio del dólar. La aplicación de estás alzas se verán reflejadas a partir del jueves 7 de agosto.

Por otro lado, en Colombia se mantendrá el 10% que comenzó a regir en abril de este año. Esta tasa aplicará únicamente para aquellos países que mantenga una relación comercial superávit, esto quiere decir, que la exportación que realiza Estados Unidos es mayor a lo que importa de otros países.

La Casa Blanca publicó en su página una lista sobre el porcentaje arancelario que tendrán los países, incluso hay otros que no tendrán un alza del 15%, si no hasta del 40%. Algunos de los países en Latinoamérica que tienen un alza del 15% son:

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

Venezuela

El dólar hoy 4 de agosto en Colombia

El viernes 01 de agosto, el dólar cerró en 4.134 pesos, lo que significó un decrecimiento en el valor de este. Esta baja ha sido importante, pues durante el mes de julio, el dólar estuvo cerca de alcanzar los 4.200 pesos. Hoy el precio del dólar es de 4.129 pesos.

Casas de cambio y precio en algunas ciudades

En las casas de cambio, el dólar no sufrió alteraciones significativas en su valor y venta, se ha mantenido su valor desde el pasado viernes:

Bogotá D.C. compra $ 4,060 – venta $ 4,140

compra $ 4,060 – venta $ 4,140 Medellín compra $ 3,920 – venta $ 4,110

compra $ 3,920 – venta $ 4,110 Cali compra $ 4,000 – venta $ 4,130

compra $ 4,000 – venta $ 4,130 Cartagena compra $ 3,750 – venta $ 3,980

compra $ 3,750 – venta $ 3,980 Cúcuta compra $ 4,330 – venta $ 4,490

compra $ 4,330 – venta $ 4,490 Pereira compra $ 3,730 – venta $ 3,800

¿Beneficia al país el decrecimiento del dólar?

Cuando el dólar baja se pueden ver beneficiados los importadores que venden artículos, aquellos que adquieren productos no locales, las personas tienen la posibilidad de viajar al extranjero a precios más bajos y demás. En este caso, al no existir un valor muy bajo, el precio de los producto o importaciones, no cambian y se mantiene.

Aún no se sabe si a futuro el gobierno de Trump imponga aranceles altos que represente para el país un riesgo en el alza de distintos productos de consumo masivo, como los productos importados de ese país.

Euro y Libra esterlina HOY en Colombia

De acuerdo con los expertos de indicadores “Investing”, en su portal web mostraron que el euro abrió con un valor de $4.779,40 pesos. Lo que significó un valor estable, pues el pasado viernes 1 de agosto, cerró la semana con el mismo precio.

La libra esterlina se cotiza actualmente en 5.446,50 pesos, significando una baja en su tasa, ya que el viernes 1 de agosto cerró con $5.508,00 pesos.

Dólar en Venezuela hoy

Según el Banco Central de Venezuela mostró en su página que el precio del dólar hoy se cotiza en 126,28020000 bolívares.