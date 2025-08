“La HJCK no se apagó, la lucha la voy a dar”: Pilar Castaño sobre la salida del aire de la emisora

Esta semana se conoció que HJCK salió del aire tras más de 70 años de música, literatura y cultura. A la medianoche del miércoles, 30 de noche, la emisora se despidió de la radio y lo anunció a través de sus redes sociales con un comunicado en el que agradecían a sus oyentes por su sintonía durante tantos años.

En entrevista con Alfonso Ospina y Carlos Castro, Pilar Castaño, periodista, hija de los fundadores de la HJCK y Personaje de la Semana en Caracol Radio, aseguró que, a pesar de los anuncios, la emisora no se apaga, porque: “Es imposible apagar. Es imposible silenciar las voces. Hay demasiadas voces, 30.000 voces. Eso no lo puedes callar ”, explicar.

La emisora de la inmensa minoría fue fundada en 1950 por Álvaro Castaño Castillo y Gloria Valencia de Castaño. Durante décadas, consiguieron convertirse en un pilar de la cultura en el país. “Sembraron y fundaron en una ciudad destruida por el Bogotazo. Fue un sueño quijotesco de sembrar cultura”, recordó Pilar.

¿Qué pasó con la HJCK?

Durante 75 años, la emisora promovió la literatura, la música clásica, la poesía y las artes, primero en AM, luego en FM, y finalmente en formato digital. Sin embargo, el modelo económico no resistió más. “La modernidad la rige el dinero… y parece que los números rojos llevaron a cerrar la página virtual”, dijo Castaño sobre la decisión de Caracol Televisión, actual propietaria del dominio.

Frente a la pregunta de si este cierre marca el fin definitivo de la HJCK, Pilar fue contundente: “Nunca se apagó. En 13 días cumpliríamos 75 años y se van a cumplir. Ustedes mírenme, porque lo voy a cumplir".

Además, reveló que el archivo histórico de la emisora, una joya de valor histórico y cultura, fue entregado a la Nación: “Papá se lo entregó al presidente Santos y le dijo: ‘Presidente, le entrego mi vida’”.

Además, criticó fuertemente a los propietarios actuales del dominio, pues señaló que ella se enteró de toda la salida al aire el mismo miércoles, lo que significó que no pudo reaccionar a tiempo para evitarlo. “Si había números que iban en contra, avísenos y habríamos hecho un paliativo, un cuidado intensivo. El tema virtual es infinito, mira lo que hace Elon Musk. Se habría logrado”, aseguró.

¿Qué pasará entonces con la emisora?

Pilar hizo un llamado para reactivar el legado digital, buscar alianzas y no dejar morir este patrimonio. Para ella, este momento debe ser un punto de inflexión: “No es el momento de callar a nadie que tenga que ver con la cultura. Al contrario, hay que ampliar el espectro”.

En el cierre de la conversación, Pilar dejó una reflexión poderosa: “La cultura sí es un calmante maravilloso, es un sosiego, es una mano que te acaricia”. Y aunque admite que no tiene un plan claro, mantiene la convicción: “Estoy tan incierta como ustedes, pero las ganas y la fuerza que me queda es lo que voy a meterle a que esto siga, no sé cómo, pero lucharé”.