La HJCK es memoria y su cierre es el quiebre de la cultura en Colombia: Pilar Castaño

El anuncio por redes sociales, ayer 30 de julio, del cierre de la HJCK ha sorprendido a los medios de comunicación y sus oyentes. Esta emisora, que acompañó por décadas a los colombianos y fue la casa de grandes periodistas, dejo de sonar al aire a la medianoche.

“Cerramos este capítulo con gratitud y con la certeza de que el espíritu de la HJCK sigue vivo”, se lee al final de su mensaje en X (twitter). En entrevista para 6AM de Caracol Radio, Pilar Castaño expresó que es necesario hacer perdurar la radio y que se recuerde el poder que tiene, sobre todo para la cultura.

“Ese anuncio de la emisora HJCK para la inmensa minoría, no la vamos a oír, pero sobre todo no la van a oír los jóvenes, porque la memoria es vida y este país cada día tiene menos memoria. Ese era el archivo de voces más grande de Latinoamérica, más de 30 mil voces, a las cuales podías recurrir”, expresó Castaño.

Primeros recuerdos de la HJCK

La emisora comenzó como un sueño de dos jóvenes con afinidad al periodismo y a la cultura, Gonzalo Rueda Caro y Álvaro Castaño Castillo, padre de Pilar. Más adelante, Gloria Valencia de Castaño, también apoyaría el proyecto, que no tenía mucho recursos, pero se mantuvo con apoyos de medios como Caracol Radio y Caracol televisión.

“Yo no había nacido cuando se fundó la emisora, pero a partir de los cinco años sí me llevaban, y me sentaba a oír maravillas. Bernardo Romero, tanta gente que pasó por ahí. Ese es mi primer recuerdo y mi papá en un escritorio gigante, que era alquilado, y un estudio de paredes de corcho, que eran como para aislar el sonido. Tan pequeña, no entendía que fuera precario. Y mamá buscando cómo sostener la emisora, para que nunca se apagara, para que siempre siguiera ese bombillito rojo al aire”, contó Pilar.

A pesar de que la emisora estaba enfocada en cultura, a través de la música compartió y estuvo en momentos políticos e históricos como el discurso del expresidente Alberto Lleras Camargo en el hotel Tequendama, tras derrocar a Gustavo Rojas Pinilla.

