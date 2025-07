Con nuevo decreto a la salud: ¿subirán los costos de citas, copagos y medicamentos?

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0858 de 2025, mediante el cual se adopta formalmente el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Esta nueva política de salud, centrada en la atención primaria y la reorganización territorial del sistema, busca transformar la forma en que se prestan los servicios de salud en Colombia.

Sin embargo, uno de los interrogantes más frecuentes es si esta reforma impactará el bolsillo de los ciudadanos, en especial en lo que respecta a copagos, medicamentos y citas médicas.

Según el texto del decreto, no se contempla ningún aumento directo en los costos que deben asumir los usuarios del sistema. Es decir, no habrá modificaciones en los copagos, ni se introducen nuevos cargos por servicios o medicamentos.

“El Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo tiene como propósito garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud [...], mejorando su calidad de vida mediante acciones con enfoque diferencial", señala el artículo 2.11.1.5 del decreto.

El espíritu de la norma está centrado en mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad del servicio, no en encarecerlo. De hecho, la política se fundamenta en la idea de que una atención preventiva y territorializada puede evitar complicaciones médicas graves y, por lo tanto, reducir los costos asociados a tratamientos de alta complejidad.

¿Qué cambios sí podrían sentirse?

Aunque el decreto no impone nuevos costos, sí establece transformaciones estructurales que pueden generar tensiones en el corto plazo:

Implementación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS): Estas unidades serán la puerta de entrada al sistema. Si no se logra su cobertura total en zonas rurales y dispersas, m uchos ciudadanos podrían seguir recurriendo a servicios privados, lo que implicaría mayores gastos de bolsillo .

Estas unidades serán la puerta de entrada al sistema. Si no se logra su cobertura total en zonas rurales y dispersas, m . Reorganización de redes de servicios: Las llamadas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) reorganizarán los servicios por territorios. En zonas donde aún no haya suficiente infraestructura pública, la cobertura puede tardar en consolidarse , y los usuarios podrían tener que asumir los costos del traslado o de servicios por fuera de la red.

Las llamadas reorganizarán los servicios por territorios. En zonas donde aún no haya suficiente infraestructura pública, , y los usuarios podrían tener que asumir los costos del traslado o de servicios por fuera de la red. Talento humano en salud: Aunque se promueve el “trabajo digno y decente” para el personal del sector, aún no se especifican claramente los mecanismos de financiación. Si los recursos no son suficientes, es posible que algunos servicios deban seguir contratándose en el sector privado, con los sobrecostos que eso implica.

¿Y qué pasa con los medicamentos?

El decreto no modifica el sistema de precios de medicamentos, ni elimina el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Los usuarios seguirán teniendo derecho a recibir medicamentos esenciales sin costo, siempre que estén incluidos en el PBS. No obstante, el acceso a medicamentos de alto costo o no incluidos seguirá dependiendo de las rutas actuales, que en muchos casos implican tutelas o pagos adicionales.

Aunque el Decreto 0858 de 2025 no representa una amenaza inmediata para el bolsillo de los colombianos, sí deja abierta la puerta a posibles dificultades en la etapa de implementación, especialmente en zonas apartadas y con baja infraestructura hospitalaria. Todo dependerá de cómo se desarrollen las reglamentaciones complementarias, qué tan eficiente sea la reorganización territorial y si se asegura el financiamiento adecuado para el modelo.