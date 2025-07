San Cristóbal, Bolívar: donde ser policía es sinónimo de respeto, ejemplo y cercanía

Cartagena

A orillas del Canal del Dique, donde la brisa acaricia las hojas y el tiempo transcurre sin prisa, se levanta San Cristóbal, un municipio bolivarense de tierra fértil y alma serena. Con sus 7.839 habitantes, este pueblo no solo honra su historia en paz, sino que ha hecho de la confianza en la Policía Nacional un pilar de su convivencia. Aquí, los uniformados no solo patrullan: acompañan, protegen y caminan al ritmo de su gente.

El rostro visible de esa seguridad cercana y humana es el subintendente Luis Eduardo Agámez Hernández, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal. Firme en sus decisiones y cercano en su trato, es de esos líderes que saludan por su nombre a cada vecino y patrullan hombro a hombro con su equipo. Aquí no hay espacio para mandos lejanos: Agámez recorre las calles, escucha a la comunidad y está presente tanto en una riña de fin de semana como en una misa patronal.

Con el respaldo del alcalde Rafael Rodríguez Manotas, la estación de policía hoy cuenta con mejor infraestructura, se proyecta la compra de una nueva patrulla con recursos de la Alcaldía y, recientemente, un convenio para llevar auxiliares de policía que refuerzan la labor de prevención y convivencia ciudadana.

“Tenemos una comunidad pacífica”, dice Agámez. “Hace tres años no se registra un homicidio en ninguna modalidad. Los fines de semana atendemos algunas riñas por consumo de licor, pero nada que no se pueda resolver con presencia oportuna y diálogo. Aquí el problema más sensible era el abigeato, y lo llevamos a cero.

Ese resultado, que para muchos sería una utopía, se logró con una estrategia clara: cerrar el paso a las reses robadas, controlar los mataderos clandestinos y evitar que el delito encontrara campo fértil. Ya no entran semovientes de otros municipios sin control, y quienes intentan burlar la ley se encuentran con un cerco infranqueable.

Aunque San Cristóbal no está en las portadas por hechos de violencia, la labor de la Policía no se detiene. En el último año se realizaron 38 capturas por diferentes delitos, un número que refleja vigilancia activa y cero tolerancias frente a las amenazas.

También han sido recuperadas motocicletas hurtadas, uno de los bienes más preciados por los habitantes del municipio y, por ende, blanco frecuente de los delincuentes. Pero aquí los “amigos de lo ajeno” ya no tienen terreno libre.

La Sijin también ha jugado un papel clave, especialmente en el control del microtráfico, un flagelo que había empezado a echar raíces. “Se intervinieron las ollas y las desarticulamos. Eso le devolvió tranquilidad a muchas familias”, asegura el comandante, sin triunfalismos, pero con la certeza del deber cumplido.

Lo que distingue a San Cristóbal no es solo su bajo índice delictivo, sino el modelo de cercanía que se ha construido. La policía no se ve como una amenaza, sino como una aliada. Los niños saludan con respeto a los uniformados, los adultos mayores se sienten protegidos, y los comerciantes saben que pueden trabajar sin temor a extorsiones.

En cada evento comunitario, en las fiestas de San Roque, en los carnavales coloridos y bulliciosos, ahí están los policías garantizando el orden y, sobre todo, integrándose a la vida del pueblo.

El alcalde lo resume con claridad: “La seguridad aquí no es solo patrullas y capturas. Es confianza, coordinación y compromiso con la gente”.

Luis Eduardo Agámez Hernández no es un comandante más. Es un líder cercano, respetado y querido por los habitantes, que reconocen en él a un policía que da ejemplo. Camina por las calles como un vecino más, pero con la autoridad del que ha sabido ganarse el corazón de su comunidad con acciones, no con discursos.

“Gracias a la Policía podemos dormir tranquilos”, dice una señora en la plaza. “Aquí uno no se acuesta pensando que se le van a meter a la casa. Y eso no tiene precio”.

En tiempos donde la violencia tiñe tantos territorios, San Cristóbal es una excepción luminosa. Un municipio que hace de la seguridad una tarea conjunta, donde el uniforme se respeta y se valora, y donde las instituciones caminan juntas con un mismo propósito: cuidar a la gente.

Detrás del éxito policial en San Cristóbal hay un motor silencioso pero esencial: el factor humano. Suboficiales, patrulleros y auxiliares que, pese a las condiciones exigentes, mantienen intacta su vocación de servicio. Más de 20 policías integran este equipo, distribuidos entre unidades especiales y patrullas comunitarias, con un mismo propósito: proteger y servir con cercanía y compromiso.

Este cuerpo policial no solo avanza en infraestructura, talento humano y dotación, sino que también fortalece su efectividad mediante estrategias integrales que garantizan la tranquilidad de residentes y visitantes. Para mantener los buenos resultados, la Policía implementó planes de seguridad que combinan tecnología, inteligencia y participación ciudadana. Entre ellos se destaca la estrategia ‘4D’, un programa que promueve la prevención del delito y la atención a víctimas a través de campañas educativas y cercanía con la comunidad.

Porque cuando la Policía está cerca, cuando el comandante da ejemplo y la comunidad se siente parte de la solución, la seguridad no se impone: se construye y en San Cristóbal, Bolívar, ya se ha convertido en un patrimonio silencioso, pero poderoso.

Artículo escrito por el subintendente Emilio Gutiérrez Yance, jefe de comunicaciones estratégicas de la Policía de Bolívar