Precio del Dólar Hoy en Venezuela: valor oficial BCV este martes 29 de julio, ¿sigue aumentando?

Tras un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde se cuestionó el resultado a favor de Nicolás Maduro, el pasado domingo 27 los venezolanos votaron por las alcaldías.

En la mañana de ayer lunes 28 de julio se dio a conocer el resultado final de las elecciones municipales, en las que el chavismo sigue liderando, con “tendencia irreversible” según lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, Nicolás Maduro expresó que el 85% de los municipios del país apoyan su política y lo demuestra el triunfo de estas elecciones. Estados Unidos, no tardo en pronunciarse y en X el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, publicó que “Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo”.

Ambos países se han mantenido en tensiones constantes y rompieron sus relaciones diplomáticas en 2019 durante el primer gobierno de Donald Trump. Hasta el momento, Venezuela se encuentra con bloqueos, sanciones y bajo amenaza del país norteamericano de aumentar aranceles a sus productos, especialmente al petróleo.

¿Cuánto es un dólar en Venezuela?

Los precios para este 29 de julio son:

Precio oficial de la BCV: 122,840 bolívares por dólar. Según la conversión de la página WISE, esto equivale a $4.161,82 COP.

En relación con su precio de la semana pasada, lunes 28 de julio, aumentó 0,67 bolívares. Los incrementos constantes, aunque son bajos, han generado una devaluación bastante crítica para el Bolívar.

De acuerdo con la página “Monitor Dólar Venezuela”, estos son otros valores que se destacan:

Precio paralelo: 115,37 bolívares por dólar, se mantiene su rango.

A la fecha, el dólar se cotiza en dos líneas: La oficial (establecida por el BCV) y el precio paralelo, que se fija de acuerdo al promedio diario de dólares que circulan en las transacciones de los mercados no regulados.

Precio del dólar HOY en Colombia

El precio del dólar en Colombia varía durante el día y no es fijo como en el caso de Venezuela. De acuerdo con la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) del Banco de la república, hoy tiene una apertura por encima de los 4.000 pesos colombianos. En Caracol Radio, le contamos más sobre su valor dando clic aquí.

¿Cuántos bolívares son 100 dólares en Venezuela?

Hacer un análisis económico del dólar en Venezuela, permite realizar transacciones oficiales, comparando con el mercado paralelo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el panorama de la moneda estadounidense en el país ha tenido una evolución importante e histórica. Este es el valor de 100 dólares en Venezuela, según la página de conversión WISE:

100 USD ----------> 12.268,70 Bs.

Tasas de cambio en bancos venezolanos: valores para la compra y venta

Los precios de ciertos bancos pueden variar de acuerdo a su criterio y estudio financiero. Los publicados en la página de la BCV son:

Banco Provincial:

Compra: 122,1699

Venta: 122,1700

Banco Plaza:

Compra: 122,1819

Venta: 122,1900

Bancamiga

Compra: 122,1312

Venta: 122,2542

Banesco

Compra: 122,8931

Venta: 123,4732

100% Banco