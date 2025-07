Juicio a Álvaro Uribe Vélez: memes inundan las redes en medio de largo fallo de la jueza Heredia

Desde las 8:30 AM del día de hoy, 28 de julio, se está llevando a cabo el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el Juzgado 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá.

La lectura del fallo, realizada por la juez Sandra Liliana Heredia, lleva alrededor de siete horas y media, incluyendo recesos y hora de almuerzo.

Heredia introdujo la lectura, con un llamado a respetar el rol de la mujer en la justicia, rechazando los ataques personales y machistas que ha recibido durante todo el proceso y que ha enfrentado con valentía. Asegurando que, la toga no tiene género pero sí carácter.

La juez, también realizó un llamado a la sensatez, recalcando que el fallo, no era una decisión guiada por ideologías, sino un resultado del cumplimiento de la ley.

Gracias a la prolongación de este juicio, las redes sociales se han inundado de declaraciones, debates, y como no, de memes.

La senadora María Fernanda Cabal, ha trinado en diferentes ocasiones, refiriéndose a diversos aspectos, como por ejemplo, a la lectura de la juez Heredia. La representante del uribismo comentó: “¿Cuántos errores en la lectura de una providencia que se supone es de su propia autoría?”

¿Cuántos errores en la lectura de una providencia que se supone es de su propia autoría? pic.twitter.com/p1vaHO3nvn — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 28, 2025

Tiempo después, luego de que la juez resaltara el valor civil de sostener su discurso a Juan Guillermo Monsalve. Cabal, reaccionó nuevamente, trinando:”¿Qué se sigue? ¿El bandido Monsalve héroe nacional?"

¿Qué se sigue? ¿El bandido Monsalve héroe nacional? pic.twitter.com/rTpbs9Jz4p — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 28, 2025

Durante la lectura del fallo, también se pronunció Francisco Santos Calderón, quien fue elegido como vicepresidente del año 2002 al 2010, siendo la fórmula de Álvaro Uribe Vélez.

Santos comentó “Mientras una juez lee el fallo en el caso en contra de Alvaro Uribe, bandidos como Timochenko o Benedetti están tranquilos en su casa. Con el inicio de la lectura queda claro para donde va el fallo, su sesgo de izquierda es claro. Va a ser un fallo político y sospechoso y es una victoria de la izquierda, no sea ingenua señora juez. @SecRubio hoy se consolida una persusión jurídica contra @AlvaroUribeVel y no se debe dejar pasar. Ojalá esté equivocado pero no lo creo".

A esto, el Ministro de interior, Armando Benedetti, contestó: “@PachoSantosC Mancuso, que pagó cárcel, dice que tú no puedes ser faro moral y que debes cárcel. Yo no tengo un testigo que pida eso, lo que tengo es un poco de buchiplumas como tú diciendo bobadas”.

.@PachoSantosC Mancuso, que pagó cárcel, dice que tú no puedes ser faro moral y que debes cárcel. Yo no tengo un testigo que pida eso, lo que tengo es un poco de buchiplumas como tú diciendo bobadas. https://t.co/S0lApltrpJ — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 28, 2025

Por otro lado, se pronunció el abogado Abelardo de la Espriella, quien además de expresar su apoyo al expresidente con la frase “El Gran Colombiano no está solo”, declaró “Lo que ocurrió hoy no es justicia: es una venganza política”.

También, aprovecho su trino para nombrar el juicio como un “montaje”, e invitó a los ciudadanos a salir a las calles.

El Gran Colombiano no está solo.

Lo que ocurrió hoy no es justicia: es una venganza política.



El montaje está consumado, pero no podrán con el símbolo.



¡TODOS A LA CALLE!

¡URIBE INOCENTE!

¡Firme con Uribe, firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴 pic.twitter.com/mwHBBUfX7v — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 28, 2025

En conjunto con las declaraciones que se han dado, también se han compartido una gran cantidad de memes por parte de los usuarios. Aquí, le compartimos algunos.

viendo la audiencia de alvaro uribe velez como si entendiera todos los terminos jurídicos de los q habla la jueza pic.twitter.com/xEkSEl0YEG — sebastian (@sebastianorrr) July 28, 2025

Ojalá la juez no se demore tanto.



La juez: pic.twitter.com/DFaUQAA6yl — Humbertosky (@iamhumbertico) July 28, 2025

Yo escuchando a la jueza en el juicio de Alvaro Uribe sin entender nada: pic.twitter.com/ERNdIq69y8 — Alex (@VenteDigo1) July 28, 2025

Todo Colombia hoy pic.twitter.com/dGazrue4KY — Out of context Yo soy Betty, la fea. (@OutOfContextYSB) July 28, 2025

La Jueza en el Caso Uribe tiene el pocillo de la Jueza Constance Malosa de los Simpsons Jaaaaaaaajajajajajajajajajajajajaja

Qué agradable sujeta. pic.twitter.com/owQYyxlkvX — xxx (@taltalivan) July 28, 2025

El doctor Uribe en el receso del almuerzo



pic.twitter.com/zmbRS8UDiL — Camilo (@ducu__u) July 28, 2025

yo entrando a twitter a ver si condenaron a uribe #Veredicto pic.twitter.com/YPmuhjcO7w — caro. (@goddessssc) July 28, 2025

La familia del man que le vende la valeriana a Uribe. pic.twitter.com/G5E0s4czdT — xxx (@taltalivan) July 28, 2025

todo colombia apenas condenen a álvaro uribe vélez pic.twitter.com/afBYog8YTw — alejo (@alejandropgrc) July 28, 2025