Necesitamos un nuevo acuerdo con Israel: Álvaro Uribe

Medellín

En el evento público al que convocó el expresidente Álvaro Uribe en el centro de Medellín, para referirse al fallo que será leído este lunes , tema al que finalmente no se refirió, pero sí habló de otros de índole nacional e internacional.

El expresidente de nuevo comentó a las relaciones con el país de Israel, que sostiene una guerra con Palestina. El señor Uribe en esta ocasión indicó que se debe hacer un acuerdo con Israel. Recalcó que está de acuerdo con la paz en el Medio Oriente. Pero enfatizó que rechaza al grupo de Hamás y a todos los grupos terroristas.

“Nosotros tenemos que decir en las calles de Colombia que necesitamos nuevamente un acuerdo con Israel, que ha sido el proveedor de tecnología. Por supuesto, nosotros queremos la paz en el Medio Oriente como aquí. Nosotros queremos que no muera un solo palestino y que no muera un solo israelí. Pero esa lucha por la paz no se puede confundir con el fanatismo de este gobierno que utiliza a las víctimas de Palestina para defender al grupo terrorista Hamas y para atacar a Israel”.

Álvaro Uribe agregó otro comentario sobre la zona binacional con Venezuela anunciado recientemente, al que ya había hecho en su red social. Insistió en que esa alianza se debe terminar.

“Nosotros creemos que el próximo gobierno, de uno de los nuestros o de uno afín a nosotros, una decisión que debe tomar en la tarde del 7 de agosto del año entrante, es eliminar la presencia de estos tres departamentos en esa zona binacional”.

El exmandatario también se refirió al tema de drogas y de nuevo rechazó la legalización de estas; incluso dijo que este fenómeno social se puede asociar al ataque contra el senador Miguel Uribe.

“¿Queremos que entonces se legalice el consumo de droga de aquellos que se han convertido en sicarios? Hay que asociar este atentado contra Miguel Uribe a esa tragedia que quieren seguir incrementando con los intentos de legalización de la droga”.