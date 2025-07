Las 5 maratones más importantes del mundo: en este puesto está la Media Maratón de Bogotá

En el universo del atletismo de fondo, hablar de las maratones más importantes del mundo remite casi de inmediato a las célebres Abbott World Marathon Majors, una serie que agrupa las siete competencias de 42 kilómetros más prestigiosas del planeta.

Sin embargo, cuando se trata de medias maratones, el panorama cambia y aparece un nombre latinoamericano con gran fuerza: la Media Maratón de Bogotá (mmB).

Aunque no es una maratón completa, la mmB ha logrado consolidarse como una de las carreras de 21 kilómetros más reconocidas del mundo, ganándose un lugar especial en el calendario internacional del running. Gracias a su organización, la altitud de Bogotá que representa un verdadero reto para los atletas, y su poder de convocatoria, la mmB ha escalado posiciones hasta ser considerada una de las pruebas más importantes del hemisferio sur.

¿Cuáles son las 5 maratones más importantes del mundo?

Las llamadas World Marathon Majors son siete maratones que se corren en ciudades icónicas: Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokio y, desde 2025, Sídney. Todas ellas son carreras de 42.195 kilómetros y representan la élite del atletismo de fondo. Estas pruebas no solo destacan por su historia, sino también por los récords mundiales que se han roto en sus calles, la participación de corredores de élite y los millones de espectadores que las siguen año tras año.

Pese a no formar parte de este circuito exclusivo por su distancia más corta, la Media Maratón de Bogotá ha ganado un lugar dentro de los eventos atléticos globales con mayor reputación. Su importancia radica no solo en el número de participantes, sino también en la presencia de atletas de talla mundial que viajan a la capital colombiana para probarse en los 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar.

¿Qué categoría tiene la Media Maratón de Bogotá?

La Media Maratón de Bogotá ha sido acreditada con varias etiquetas de calidad por parte de World Athletics, la entidad que rige el atletismo mundial. Entre los sellos obtenidos por la mmB se encuentran el Gold Label, Platinum Label y el actual Elite Label, reconocimientos que solo obtienen las carreras que cumplen estrictos estándares de organización, participación internacional, medición de tiempos y seguridad.

Estas etiquetas convierten a la mmB en una de las pocas medias maratones del mundo con semejante nivel de certificación, posicionándola al lado de otras grandes carreras de 21K como la Media Maratón de Valencia (España), la de Lisboa (Portugal) o la de Nueva Delhi (India).

La Media Maratón de Bogotá no solo se ha convertido en un evento deportivo de talla internacional, sino también en un motor económico y turístico para la ciudad. Cada año, más de 40.000 corredores, entre profesionales y aficionados, se inscriben para participar. A esto se suman delegaciones de más de 60 países y una masiva cobertura de medios internacionales.

En 2025, la Media Maratón de Bogotá celebra su edición número 25, consolidando un cuarto de siglo como referente del atletismo en Colombia y en América Latina. Este aniversario llega en un momento de auge para las carreras de calle y con la mmB en uno de sus mejores momentos históricos.