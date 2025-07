Usuarios de IPS Vihonco temen quedar a la deriva por suspensión de servicios

Cúcuta

Los usuarios de la IPS Vihonco temen quedar a la deriva después de conocerse la suspensión de servicios por falta de pago de la Nueva EPS.

Por medio de un comunicado se dio a conocer la decisión de la IPS lo que causó malestar y zozobra frente al futuro de los servicios médicos prestados.

“No es justo que tampoco les estén pagando a ellos, ellos están debiendo médicos, están debiendo enfermeras, están debiendo proveedores, mejor dicho, no tienen nada, absolutamente nada para hacer, ya al contrario, les tocó a los propietarios de la IPS Vihonco entrar en esta problemática porque ya no aguantan más, y nosotros no aguantamos más” dijo a Caracol Radio Carlos Álvarez, representante de la Asociación de Usuarios de UBA Vihonco.

Aunque en algunas empresas han decidido no cerrar sus servicios, temporalmente se ha suspendido la atención a cientos de usuarios.

“Coneuro, la clínica Los Samanes, todos eso, no cerraron las puertas, las citas que teníamos fueron canceladas hasta que la Nueva EPS no les pagara a ellos, imagínense dónde vamos a quedar, se nos está saliendo esto de las manos en el Norte de Santander” puntualizó Álvarez.

Esperan poder obtener respuestas de la Superintendencia de Salud sobre lo que les depara como usuarios.