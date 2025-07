Paro armado del ELN: ruptura del proceso de paz es una señal de expansión, Ariel Ávila

Tras el anunció del paro armado por parte del ELN de 48 horas en Chocó desde este viernes 25 de julio, la preocupación en el sector ha incrementado, de acuerdo al grupo armado, esta es una forma de protesta por supuestos abusos del Ejército en la comunidad de Chiriquí, municipio de Lloró. Según la guerrilla, el 20 de julio militares habrían secuestrado a 12 civiles —incluyendo menores de edad— y los obligaron a patrullar en busca de campamentos del ELN, además de robar pertenencias de la comunidad.

El grupo armado advirtió a la población y transportadores abstenerse de movilizarse durante el paro. Las autoridades, como la Defensoría del Pueblo, siguen investigando las denuncias.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el secuestro y asesinato de dos funcionarios de la Dijín en el Catatumbo, hecho atribuido al ELN, y responsabilizó directamente a ese grupo armado por la vida e integridad de los cautivos que aún permanecen en su poder. Afirmó que, con este y otros hechos violentos recientes, el proceso de paz con el ELN se considera roto: “Los prisioneros son responsabilidad de la organización. Son ustedes los responsables de las condiciones físicas y sicológicas de las personas bajo su poder”, señaló.

Con las relaciones entre ambas partes totalmente rotas, diferentes sectores de la política se han pronunciado, advirtiendo que este era un “proceso muerto”, así lo afirmó el senador de la república, Ariel Ávila, en entrevista exclusiva con 6AM de Caracol Radio.

“El proceso en el Catatumbo estaba muerto”

¿Tomo una decisión acertada el Gobierno?: “El proceso en el Catatumbo estaba muerto, ellos no se iban a mover en pro de la paz sin su proceso en Venezuela, están en una lógica de ser un grupo paramilitar allá, además, se encuentran en varias guerras regionales allá, los Pachenca son los mismos conquistadores del sector que invaden el Catatumbo, esa guerra ellos la tienen en dos o tres departamentos, a eso se debe el paro armado, lo más grave es que se encuentran en un proceso de expansión, no hay ningún incentivo de negociación, el Gobierno no quiso decir que levantaba la mesa, pero era lo mismo”.

¿El ELN se convirtió en una bacrim?: “El ELN tiene diferentes versiones territoriales de lo que es su actuar criminal, se podría pensar que existe aún alguna estructura política, pero en su mayoría está ya degradado, su ideología política se ha diluido, depende la versión que usted tome, a medida que caigan sus jefes va cambiando la ideología y seguirá al mando de quienes asuman el poder”.

Su actuar si quedan por fuera de la Ley de Sometimiento: “Tendría que reformarse la Constitución, en el Gobierno Petro no se hicieron los ajustes legislativos para afrontar el proceso de paz”.