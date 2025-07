Luis Díaz jugará en Newell’s de Argentina: insólita razón por la que no llegó al Junior

Luis Díaz jugará en Newell’s de Argentina: insólita razón por la que no llegó al Junior

Luis Díaz es uno de los talentos emergentes del fútbol colombiano. El atacante de 21 años ha destacado de gran manera con el Envigado desde su debut en el profesionalismo y por tal razón está cerca de dar el salto al exterior.

Precisamente, en diálogo con El VBAR Caracol, el jugador nacido en el Urabá antioqueño reveló que tiene todo listo para convertirse en el flamante refuerzo de Newell’s Old Boys para la temporada 2025.

“Ya está la propuesta, falta que acepten y listo... Ya todo está listo. Incluso el técnico de Newell’s me contactó, cruzamos palabras y me dijo que confía en mí y me está esperando... Ya mandaron su propuesta, el contrato. Falta firmar para poder viajar. Voy preparado”, sentenció al respecto.

De concretarse lo que resta, Díaz se convertiría en el decimotercer colombiano en portar los colores de la ‘Lepra’. En el listado destacan los siguientes futbolistas:

Fabián Ángel (2022-2023)

Willer Ditta (2022-2023)

Iván Arboleda (2022)

Juan Guillermo Domínguez (2012)

Carmelo Valencia (2011)

Jorge Bermúdez (2004)

Jairo Patiño (2004)

Iván Mauricio Arboleda en su paso por Newell's Old Boys.

¿Por qué Luis Díaz no llegó al Junior de Barranquilla?

En medio de la conversación, Luis Díaz dio a conocer detalles sobre su fichaje fallido al Junior de Barranquilla. Inicialmente confirmó que sí hubo un interés, pero advirtió que nunca se entabló negociación alguna.

“A mí me llegaron rumores de lo del Junior, después me llama alguien del Envigado para comentarme la situación y mi representante tampoco sabía, hasta que yo le conté. Fue un tema que se estaba manejando de otra manera”, comentó.

Y complementó: “Con Junior hubo mucha confusión de parte del representante y la directiva. Nunca se descartó la opción de ir a Junior, aunque nunca hubo un arreglo ni comunicaciones. Yo supe poco del tema, nunca dije que no quería ir allá. La negociación se cayó en el momento en que me ponen a jugar, entonces no fue algo mío”.

Justamente sobre esto último, el reglamento de la Dimayor dispone que un futbolista o director técnico solo puede representar a un club por semestre. Es decir que al tener actividad con Envigado, quedaba completamente bloqueado en cualquier otro equipo de la Liga por lo menos en este segundo semestre del 2025.

“No sé de parte de ellos (Junior) por qué me habían puesto, porque fue un tema confuso... Mi representante sí tuvo algunas conversaciones, pero fue más de parte del Envigado. Nadie de mi entorno nos sentamos a negociar”, concluyó.