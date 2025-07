Comercio expresa molestia por caos vehícular en ferias

Cúcuta

El comercio de la zona céntrica de la ciudad y quienes están sobre la Avenida Libertadores en El Malecón expresaron su molestia por la falta de control para el desarrollo de los desfiles promovidos en el marco de las ferias julianas.

Los voceros del sector indicaron que saludan el desarrollo de las actividades programadas pero demandaron un mayor autoridad, orden y control para que la ciudad no termine colapsada.

“Ayer no había tránsito , las vallas no permitían la movilidad, los vehículos se quedaron atrapados y de la misma manera no había acceso a los establecimientos” dijo uno de los afectados.

Otro manifestó que “en la Avenida Libertadores la situación fue mucho más compleja, el desorden, descontrol y no hubo policía de tránsito que permitiera restablecer la movilidad y lograr que nosotros recuperáramos un poco nuestras ventas frente a esta situación”.

Finalmente señalaron que es necesario el acompañamiento al comercio para evitar que las actividades vayan en contravía de la economía formal.