Impactante video en Cuadra Play: conductor protagonizó un choque múltiple en Bucaramanga

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad en la calle 48 entre carreras 34 y 35 en la zona de rumba conocida como Cuadra Play, en el sector de Cabecera en Bucaramanga.

En videos se observa cómo una camioneta blanca pierde el control y choca contra más de 5 vehículos, que se encontraban estacionados sobre la vía.

Finalmente el conductor chocó en la esquina llegando a la carrera 36, donde llegaron las autoridades de Tránsito y policía metropolitana a atender el caso.

“Cuando los agentes hicieron presencia nadie denunció. Como no hubo lesionados entonces no se registró nada en la minuta de la dirección de Tránsito. No hubo levantamiento de croquis”, indicaron las autoridades.

Este hecho por fortuna no dejó heridos, pese al peligro que corrieron los conductores que estaban estacionados allí, así como los transeúntes.

En imágenes se evidencian los daños que dejó en los vehículos afectados.

🤦‍♀️#QuéTalEsto | Quedó registrado el momento donde un vehículo colisiona con otros automóviles en la calle 48, sector de Cuadra Play. Al parecer el conductor intenta maniobrar su carro en presunto estado embriaguez, choca los automóviles y sin importarle continúa su rumbo. pic.twitter.com/iH0edw2qEX — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 22, 2025

Por su parte Cesar Augusto Niño, de la Junta de Acción Comunal del sector de Cabecera, rechazó este tipo de hechos manifestando que en reiteradas ocasiones han solicitado tomar medidas más rigurosas en este sector de Bucaramanga.

Donde frecuentemente se registran riñas, altos niveles de ruido y personas conduciendo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes.

“Imagínense donde este personaje hubiera accidentado a varias personas. El tema sería diferente, ¿no? Pero como realmente los hechos no tuvieron ningún tipo de consecuencia, gracias a Dios, pues no se tomaron las medidas referentes al tema. Pero es preocupante el video y ver cómo andan en motos conductores ebrios", expresó Niño.

En su momento la calle 48 se mantuvo con un cierre los fines de semana desde la carrera 33 hasta la 36, por las frecuentes denuncias de ruido y el aumento de vehículos estacionados y conduciendo en ese estado.

Medida que no continuó pues los residentes en Cabecera exigen sanciones más contundentes.

“Sé han hecho multas y prohibiciones pero la gente no acata la ley por las buenas. Toca tomar medidas serias que sean duraderas. Que se vuelva a los ejercicios del conductor elegido y se empieza a culturalizar la gente en todos estos temas. Es lo que la comunidad siempre ha exigido”, puntualizó el veedor.