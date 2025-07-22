Congresista Díaz-Balart explica en W Radio proyecto que propone reducir ayuda para Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El congresista de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, presentó recientemente un proyecto de ley que propone reducir significativamente la ayuda para algunos países en 2026, incluyendo Colombia. La reducción sería del 20% o 22%.

Por esta razón, el mismo Díaz-Balart pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar el trasfondo del proyecto.

El republicano inició explicando que no se trata de que la ayuda se reduzca en todos los sectores en los que Estados Unidos apoya a Colombia.

“Se mantiene la ayuda al 100% a las Fuerzas Armadas de Colombia, a la Policía Nacional para combatir el narcotráfico. Esos fondos están ahí“, dijo.

Le puede interesar: Congresistas Díaz-Balart y Giménez niegan complot y arremeten contra presidente Gustavo Petro

Sin embargo, resaltó que “hay una reducción del 50% a los otros fondos”.

Según dijo Díaz-Balart, la decisión de poner en marcha este proyecto pasa por una serie de preocupaciones que tiene el legislativo norteamericano con Colombia:

“Número 1, la preocupación por la política del comportamiento errático de la administración del presidente Petro que está en desacuerdo con los intereses nacionales de seguridad y económicos de los Estados Unidos”, dijo.

la preocupación por la política del comportamiento errático de la administración del presidente Petro que está en desacuerdo con los intereses nacionales de seguridad y económicos de los Estados Unidos”, dijo. Como segundo punto está que “el Congreso expresa la preocupación por reportes de abuso de drogas en los niveles más altos del Gobierno de Colombia , desafortunadamente, y requiere un reporte del secretario de Estado sobre oportunidades para implementar ayuda de reducción de demanda de drogas”.

está que “el Congreso expresa la preocupación , desafortunadamente, y requiere un reporte del secretario de Estado sobre oportunidades para implementar ayuda de reducción de demanda de drogas”. En un tercer apartado se encuentra la “preocupación por el deterioro de la Seguridad Pública y de la violencia que está ocurriendo en Colombia. Vemos que eso es una violencia que sigue incrementando y hemos visto hasta estos actos de violencia contra miembros de distintos partidos políticos.

se encuentra la “preocupación por el y de la violencia que está ocurriendo en Colombia. Vemos que eso es una violencia que sigue incrementando y hemos visto hasta estos actos de violencia contra miembros de distintos partidos políticos. Como cuarto y último punto, Díaz-Balart señaló “la preocupación por el deterioro del Estado de derecho, incluyendo el caso muy específico de lo que le está sucediendo al expresidente Álvaro Uribe”.

En esa línea, el congresista republicano subrayó que “la relación con Colombia es fundamental” y por ende, “se mantiene la relación con los sectores positivos de Colombia, incluyendo el Gobierno de Colombia, como la Policía Nacional, sectores de seguridad, entre otos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:18 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche W Radio en vivo: