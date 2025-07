Corte frena megaproyecto aeroportuario en Cartagena y protege derechos de cabildo indígena

JUSTICIA

El Cabildo Indígena Menor Zenú de Bayunca Caizeba, ubicado a 15 kilometos de Cartagena, ganó una batalla judicial contra un megaproyecto aeroportuario que busca realizarse en la región Caribe.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de esta comunidad a la consulta previa, la participación y el debido proceso al encontrar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Odinsa Aeropuertos S.A.S. y Conecta Caribe S.A.S. pasaron por encima de dicho cabildo con este proyecto.

por su sderechos en la cprte constictuosn luego de que este tibual les eocnociero sus derechos undamentales a la consulta previa, la participación y el debido proceso en el proyecto que busca constrcio la

“Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias, que tiene una iversion de mas de 12 billones de pesos,

}la corte constro que paa dicho proetctos,

Ni la la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y ni Odinsa Aeropuertos S.A.S. y Conecta Caribe se pusoern enocnatat conla coamdaidia para evaluar el ikpacto ambiental y etbico del proetcto.

Es por eso que se rodeno ecalaior co la cnaidaids los s los procesos de asentamiento; (iii) las dinámicas de gentrificación y de expansión urbana en el territori; (, ahsa tanto no se hagna estas ocsualels el proetco no pdora contiaañ