“Cometí un error, estoy muy avergonzado”: estadounidense que causó daños en aeropuerto de Cartagena

Cartagena

El ciudadano estadounidense Emmanuel Hernández, de 42 años, quien causó destrozos en los cubículos de Migración Colombia del aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena, habló sobre estos hechos que causaron indignación en el país.

A través del medio Impacto News, el extranjero se mostró arrepentido por la violenta reacción en la terminal aérea de la capital bolivarense, admitió su error y manifestó sentirse avergonzado.

“No debí reaccionar de esa manera, son cosas que pasan, somos seres humanos. Vengo de una familia buena, trabajo duro en los Estados Unidos, viví en Barranquilla de 9 a 14 años. Me considero colombiano, cometí un error y lo estoy pagando con toda mi alma porque aquí está mi familia y e estoy muy avergonzado con todo el mundo”, expresó.

El estadounidense contó a Impacto News que decidió quitarse la camisa porque sintió mucho calor, por lo que algunos funcionarios de Migración Colombia empezaron a grabarlo. Esto causó su enojo, pues argumentaba que estaban violando su privacidad.

“Venía de un largo viaje desde Orlando, el viaje fue aplazado dos días y tuve que dormir en un hotel. Luego estuve varias horas en Panamá y, al llegar a Cartagena había una fila muy larga, me sentía mal, tenía mucho calor y, al pasar, tuve el altercado con las personas del aeropuerto”, relató.

El extranjero manifestó que lo más duro de la expulsión de Colombia es que dejará de ver a sus padres durante 10 años. Cabe recordar que el ciudadano estadounidense fue expulsado del país, sin embargo, todavía no ha podido salir de Cartagena porque las aerolíneas se niegan a venderle un tiquete.

“Lo que más me duele es no volver a mis padres en Colombia por 10 años. Eso es lo que más me duele, mi familia, mi papá es un señor mayor, yo quiero venir a verlo más a menudo”, indicó el extranjero”, agregó en la entrevista.