“En campaña, usted instrumentalizó a Francia Márquez”: representante Lina Garrido responde a Petro

Tras más de horas de discurso del presidente Gustavo Petro, la oposición tuvo 20 minutos para responder al mandatario.

En una corta declaración, la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido, salió en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez y cuestionó las decisiones que en campaña, tomó el presidente Petro.

“En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de feminista, ambientalista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro, pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, desmintió, con cifras, muchas de las apreciaciones del jefe de estado. Aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido 17% más de presupuesto que el gobierno de Iván duque y aún así, no lo ha ejecutado. También señaló que los subsidios del gobierno han disminuido.

“Ingreso Solidario y Familias en Acción llegaban 5.1 millones de ciudadanos que hoy con el nuevo nombre, Renta Ciudadana, dejaron de recibir el subsidio. Y Jóvenes en Acción; que tenía 500 mil beneficiarios, 150 mil jóvenes dejaron de recibirlo. Hasta los adultos mayores, 25 mil menos tiene el gobierno del presidente Petro”.

La senadora del Centro Democrático también envió un mensaje al senador Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio. Mencionó que este hecho fue ocasionado por la estigmatización.

“Hace un año exactamente aquí estaba parado Miguel Uribe, víctima de un atentado, luego de que usted, como a tantos de nosotros, lo estigmatizara señor presidente. Le dispararon a un precandidato presidencial que usted había señalado. Usted tiene que responder por la seguridad de todos los colombianos”.

Sumado a esto, la representante Marelen Castillo aseguró que el país vive tiempos difíciles por temas como la desigualdad, la polarización, la desconfianza institucional y la inseguridad. Enfatizó en que las cifras no son solo estadísticas, sino que son alertas.

“Ante este panorama, algunos nos dicen que la esperanza se ha perdido. A ellos les respondo: la democracia no se construye, con resignación, sino con coraje. La patria no se salva con discursos, sino con hechos, y la oposición no es enemiga del país, es su garantía.

Por último, ya sin la presencia del presidente Gustavo Petro, el representante Daniel Carvalho se refirió al Congreso en Pleno. Allí, el congresista de la bancada independiente, manifestó su decepción con el gobierno actual.

“Después de haber dicho que sentía preocupación y decepción, hoy siento miedo y tristeza. Tristeza porque aunque yo no voté por el doctor Gustavo Petro, yo sí esperaba mucho más. Esperaba seriedad, respeto, o por lo menos ejecución, pero nada de eso ha llegado”.