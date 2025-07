Ocampo renuncia a su aspiración y Pacto define apoyo a Julián López a presidencia de la Cámara

Colombia

En la mañana de este domingo 20 de julio el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, desistió de su aspiración a la Presidencia de la Cámara de Representantes.

El congresista hizo el anuncio a través de un comunicado en el que explicó que ha decidido dar un paso al costado en la contienda por la presidencia de la Cámara de Representantes, “no porque no podamos ganar, sino porque no iré en contravía de las decisiones del gobierno”.

Según indicó Ocampo, espera que tanto la bancada del Pacto como las de los demás partidos puedan “avanzar en acuerdos que permitan sacar adelante sus iniciativas parlamentarias” y así mismo, “tener la tranquilidad de verse representados en la mesa directiva de la Cámara y en las diferentes comisiones, con total confianza”.

A propósito de este anuncio del representante Alejandro Ocampo, en la noche de este sábado 19 de julio la bancada del Pacto Histórico se reunió con el representante del Partido de la U, Julián López, y allí le ratificaron su apoyo a su aspiración.

“Bancada del Pacto Histórico se reúne con Julián López en apoyo a su candidatura oficial del partido de la U a la presidencia de la Cámara de Representantes”, informaron con un mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X de la colectividad.

Con esta decisión, el representante Julián López ya con el respaldo de su bancada, es decir la del Partido de la U, tendría también el apoyo de la Alianza Verde, 19 de los conservadores, y el Pacto Histórico.