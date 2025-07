¿La puya de Emanuel Olivera iba dirigida a César Farías? Esto contó el defensor campeón con Santa Fe

Emanuel Olivera, defensor argentino, fue uno de los grandes baluartes del Independiente Santa Fe campeón del fútbol colombiano. El zaguero inició siendo inamovible, a la postre perdió la posición y sobre el final del campeonato recuperó la titularidad para ser clave en la obtención del título.

En diálogo con Caracol Deportes Domingo, Olivera habló un poco sobre cómo vivió este primer semestre del año, sumando decepciones y alegrías. “Me encontré con un club exigente y eso fue lo que más me destacó, porque tenía la obligación de rendir. Había llegado con el sueño de quedar campeón también y gracias a Dios tuve la oportunidad de lograr la décima”, sentenció.

Y consecuente a eso realizó su balance de la temporada: “Sé que durante el todos contra todos arranqué bien, después hubo como un nivel no tan bueno, pero tampoco me sentí mal y el profe se decidió por hacer un cambio, el cual me tocó aceptar. Después, traté de mejorar las cosas que tenía que hacer, entrenar al 100% como siempre lo hice. Tuve la oportunidad de volver en un gran nivel, que es lo que yo quería y toda la gente también”.

Emanuel Olivera al ser presentado como jugador de Santa Fe / Twitter: @santafe. Ampliar

Para su alegría, logró encajar plenamente en el cierre de los cuadrangulares y con ello ganar el trofeo de la Liga, sumando así su tercera conquista en el FPC. “Tuve la oportunidad de jugar tres finales y gracias a Dios pude ganar las tres”, recordó.

Polémica en la celebración del título con Santa Fe

Luego de que Independiente Santa Fe derrotara 1-2 al Independiente Medellín y con eso consiguiera su tan anhelada décima estrella, Emanuel Olivera realizó un ‘live’ en Instagram. Allí, en medio del jolgorio dentro del camerino cardenal, soltó una picante declaración: "La data, payaso“.

De inmediato, el video se viralizó en redes sociales y muchos internautas aseguraron que dicha ‘puya’ iba dirigida a César Farías, entrenador que tuvo a Olivera en el Junior de Barranquilla y con quien, supuestamente, las cosas no terminaron bien.

Emanuel Olivera en su paso por el Junior de Barranquilla / @JuniorClubSA Ampliar

Pues bien, se le preguntó al defensor si efectivamente el mensaje iba dirigido a Farías y esto respondió: “El mensaje es para el que sea haga cargo, jefe. ¿Que si era para Farías? No, para el que se haga cargo. Yo no soy mucho de hablar y la verdad uno se acuerda de algunas cositas, así que queda para el que se sienta tocadito“.

Y recordó con emoción aquel momento de celebración: “Ganar el título sí es una liberación. Uno se aguanta mucho con cosas externas, pero en un momento de felicidad, donde uno logra lo que tanto sueña, a veces por la emoción uno habla un poquito de más, pero todo queda ahí“.

Más declaraciones de Emanuel Olivera

Emocionado por jugar siempre en finales: “En los momentos más importantes es donde más me gusta estar. En las finales es donde se ve el carácter, el compromiso, los huevos que tiene uno. Esto es de huevo y gracias a Dios me ha ido muy bien, consiguiendo lo que todos queríamos, que era ganar el título”.

Deuda pendiente al jugar como local: “Nos ha ido muy bien de visitante, aunque obviamente siempre queremos dar lo mejor de local. Sabemos que tenemos una presión, una obligación de sumar de a tres de en casa, porque va nuestra gente. A veces por el afán de querer ganar y darle un buen resultado a la gente que siempre acompañó, eso a veces nos lleva a cometer muchos errores dentro del campo. No se han dado las victorias, se dieron varios empates, pero creo que eso es un poco el fútbol”.

Críticas que recibió el equipo antes de cuadrangulares: “Después, todo lo que se habló, nadie confiaba en nosotros. Eso la verdad te da un plus. Es bueno a veces escuchar esas críticas porque te da un plus, pero a mí en lo personal esas críticas no me hacen querer ganar. Yo siempre voy a querer ganar y competir de la mejor manera... No es que a uno no le toque lo que dicen afuera, sí te da un plus, pero yo por escuchar esas personas no voy a querer ganar, porque siempre quiero ganar. Mi viejo me enseñó a ser un pibe ganador y trato de ganar en todo lo que pueda jugar”.

El título ya pasó, hay que seguir: “Aunque uno ve cosas y videos, se pone a recordar ese momento y la verdad que a uno le queda esa sensación de querer seguir festejando, pero como lo dije a mis compañeros: ‘Ya pasó lo que pasó, dar la vuelta a la página e ir por otro título’. Eso nos hará más grandes y vamos a quedar mucho más en la historia en el club. Las competencias que tengamos, las vamos a ir a buscar con la misma hambre que lo hicimos el semestre de este pasado”.