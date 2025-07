El Tolima cruza la barrera de los cien casos de Fiebre Amarilla

Tolima

Las autoridades del Tolima entregaron un nuevo reporte sobre las cifras de Fiebre Amarilla cuya alerta se generó desde el segundo semestre del 2024 con un foco que se detectó en el oriente del departamento en la zona limítrofe con el Bosque de Galilea y con el paso de los meses se fue extendiendo a otras zonas del departamento.

Por cuenta de esta enfermedad, en su momento, el Gobierno del Tolima decretó la Calamidad Pública como un mecanismo para orientar recursos económicos que permitieran contratar equipos de vacunación y avanzar en la logística para contrarrestar el avance de esta enfermedad.

La gobernadora del Tolima Adriana Magali Martiz entregó el más reciente reporte sobre esta enfermedad donde confirmó que el departamento superó el centenar de casos de los cuales son 35 las personas que han fallecido.

“Llevamos 101 casos de fiebre amarilla en el departamento del Tolima. Venimos haciendo un trabajo enorme con la Secretaría de Salud, con los hospitales de primero y segundo nivel y con los alcaldes. Tenemos 35 fallecidos en el Departamento”.

A renglón seguido la mandantaria seccional señaló de la importancia de la vacunación: “De los 100 casos de personas que se contagiaron y las mortalidades que se presentaron corresponden a quienes no se habían vacunado; de ahí la urgencia, la importancia de hacer un llamado a todos los tolimenses para que, por favor, se vacunen contra la fiebre amarilla. No queremos tener más fallecidos, no queremos tener más casos. Ayer nos resultó el último caso en el municipio de Cunday. También nos resultó otro caso en el municipio de San Antonio”.

Frente a esta panorama se insiste a la comunidad en avanzar en el proceso de vacunación además quienes tengan que realizar actividades en áreas rurales tomar precauciones como dormir con toldillo o mosquitero, emplear prendas que cubran la mayor parte de la piel y usar repelente.

Los signos y síntomas

Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero si estos ocurren, los más comunes son:

Fiebre.

Dolor muscular concentrado en la espalda.

Dolor de cabeza.

Pérdida de apetito.

Náuseas o vómitos.

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días, sin embargo, parte de los pacientes entra en una segunda fase más tóxica dentro de las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales. En estos casos la fiebre alta regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones.

En esta fase, es probable que las personas desarrollen ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos, de ahí el nombre “fiebre amarilla”), orina oscura y dolor abdominal con vómitos. Puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojos o estómago.

¿Cómo se diagnostica?

La confirmación de la fiebre amarilla requiere pruebas de laboratorio y es difícil de diagnosticar (especialmente en las primeras etapas) porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades comunes como malaria, dengue, leptospirosis y el virus del Zika, así como con envenenamiento.

¿Cómo se transmite?

El virus de la fiebre amarilla se transmite por mosquitos infectados y, según la OPS, hay tres ciclos de transmisión: