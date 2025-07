Paro Arrocero 2025: “Podemos llegar a un estallido social agropecuario”: Gobernadora del Tolima

Ibagué

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para instalar en forma inmediata una Mesa de Negociación con los cultivadores de arroz que adelantan un paro desde el pasado 14 de julio exigiendo un mejoramiento del precio de la carga del cereal además otras exigencias que van desde un plan para combatir el contrabando y una regulación a los valores que se cobran por la Tasa de Uso de Agua, TUA.

Este paro, ya comienza a generar un impacto en la economía regional por cuenta de los bloqueos que se cumplen en horario diurno en las principales vías del departamento.

Adriana Matiz recalcó ue son dos los motivos por los cuales se presenta el paro arrocero desde el pasado lunes: “El primero y más importante es el precio. Hoy los productores de arroz están vendiendo la carga de arroz en $170.000, cuando los costos de producción son alrededor de $205.000. Un segundo punto son los acuerdos que se establecieron en esa mesa de negociación que se llevó a cabo en el mes de marzo. Solicité al Gobierno Nacional una mesa especial para el departamento de Tolima donde entráramos a evaluar esos acuerdos que se habían hecho en el mes de marzo para revisar cuál había sido el cumplimiento de esos acuerdos. Vinieron funcionarios del Ministerio de Agricultura, estuvieron los productores de arroz. En esa mesa lo que podemos advertir es que los productores realmente no se han beneficiado con los actos administrativos que se escribieron en virtud a ese acuerdo”.

La mandataria seccional recalcó que son muy pocos los productores del Tolima se benefician del incentivo a la comercialización puesto que se inscribieron 6.000 y sólo 1.015 fueron beneficiados; es decir, es una proporción muy pequeña de productores que se benefician. “El principal llamado que estamos haciendo es a que instale la mesa de negociación donde no solamente estén las Dignidades, sino que estén los productores de arroz y los industriales y, por supuesto, todos los que conforman el Consejo Nacional del Arroz y que, además de eso, se entre a escuchar a los productores y a revaluar las medidas que se han adoptado para poder cumplir con esos acuerdos. Me parece fundamental que eso se realice. Yo tengo que decir acá que dejar a su suerte a los arroceros es sin duda alguna sembrar una catástrofe económica y social en el país”, recalcó la gobernadora.

¿Un estallido social agropecuario?

A renglón seguido, cuestionó: “¿Cuántos días deben pasar de paro para que se entren a tomar las soluciones, para que se entre a instalar esa mesa de negociación nacional que hoy están solicitando los productores de arroz? Creo que es un error el que se le pida a los productores y a los arroceros que levanten los bloqueos para sentarse en una mesa de negociación. No! El Gobierno debe llamar a la mesa de negociación, debe instalarla y en el marco de esa mesa que uno de los puntos sea el desbloqueo de acuerdo al avance que se tenga. Y dejo acá una pequeña frase y es que si nosotros no protegemos a la cadena, pues sencillamente no se va a producir más arroz en este país. De ahí que nosotros estemos haciendo ese llamado al gobierno nacional tan importante, que por favor se instale la mesa de negociación de manera inmediata. No puede dar más espera esa mesa de negociación, ni a la otra semana, ni el lunes, ni el martes, no. Necesitamos de manera urgente que se instale esa mesa de negociación porque de lo contrario estaríamos rumbo a una catástrofe que es un estallido social agropecuario al que nos tendríamos que enfrentar”.