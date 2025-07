Excanciller Murillo rechazó declaraciones de Petro y lo acusó de “racializar el discurso”

Luis Gilberto Murillo y Gustavo Petro. Foto: (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images)

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el excanciller y ahora precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo mostró su rechazo a las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en el más reciente consejo de ministros televisado, donde señaló que “a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno”.

“Sorprende hoy en el país que se diga que un afrodescendiente no puede ser presidente. Sí podemos porque estamos listos. Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’, porque es racializar el discurso en Colombia”, fueron las palabras del exfuncionario diplomático.

Murillo calificó como “inaceptable” que haya sido el presidente de la República quien haya hecho esas afirmaciones: “Es inaceptable porque nosotros tenemos que avanzar hacia esa nación incluyente”.

Por lo mismo, insistió en que no se puede decir “que los negros y negras de Colombia, indígenas, campesinos o quien sea, tienen que ser de izquierda o de derecha o de centro, porque esa no es la categoría colombiana. El alma colombiana no está en la división ideológica y política. El alma colombiana está en el esfuerzo y en el trabajo”.

Concluyó el aspirante a la Presidencia señalando que “usted lo encuentra en cada uno de los colombianos y colombianas, sea de la región que sea. Si no, vengan a Estados Unidos y lo ven los 3 millones de colombianos y colombianas que hay aquí”.