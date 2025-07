Sectores políticos cuestionan propuesta de Ministerio de Justicia para otorgar beneficios a capos

Colombia

Sectores políticos cuestionaron la propuesta del Ministerio de Justicia con la que buscan otorgar beneficios y un tratamiento penal diferenciado a integrantes de grupos armados y de estructuras de crimen organizado en el país.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la propuesta como una mala señal y cuestionó que eventualmente, se le permita a delincuentes participar de las elecciones de 2026.

“Es una mala señal decirle a los colombianos han sido unos delincuentes, además siguen dirigiendo sus grupos desde la cárcel, ahora los llevamos a la calle y será que también los van a invitar a que voten y participen de las elecciones de 2026. No, no, no, la democracia tiene que estar por encima de eso, no queremos delincuentes en las calles, que paguen por sus culpas y que luego pues ingresen a la sociedad”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio Cesar Triana, aseguró que no se pueden tramitar leyes para “pagarle favores a los jefes de bandas criminales”. Insistió ademas en que la política de Paz Total del Gobierno no ha funcionado e indicó que lo más probable es que en caso de llegar a radicarse en el Congreso, esta nueva propuesta no tenga luz verde.

“En el Congreso revisaremos con detenimiento la ley que propone el ministro de Justicia. No se pueden tramitar leyes para pagarle favores a los jefes de bandas criminales que posan en la tarima al lado del presidente de la república. El proyecto de Paz Total ha sido un absoluto fracaso y si el ministro pretende atender la paz total con un proyecto a última hora, de urgencia, y en ultimo año de gobierno, sin duda alguna incurrirá en el fracaso”.

El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, se sumó a las críticas a la política de Paz Total e indicó que lo que busca el ministro de Justicia es modificar la ley de Justicia y Paz para otorgar beneficios a delincuentes.

“La ley de Paz Total del presidente Gustavo Petro ha Fracasado, lo único que ha generado es fortalecer las estructuras criminales, ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo. Él busca un invento más para tratar de hablar de paz, ahora quiere modificar la ley de justicia y paz para darle beneficios a los narco pura sangre de nuestro país”.

De igual modo el representante a la Cámara por el Partido de la U, Victor Salcedo, señaló que lo que buscan los ciudadanos es que se recupere la seguridad en los territorios. Mencionó que por el contrario, lo que debería hacer el Gobierno Nacional es fortalecer las Fuerzas Militares.

“La respuesta del Gobierno Nacional ante la ofensiva terrorista de los grupos al margen de la ley es ahora ofrecerles libertad condicional, ministro de justicia, vaya y hable con la gente a ver si no está reclamando seguridad, si no está reclamando que hoy se combata a los grupos armados y se recupere el control del territorio. Esa es la Paz Total que le ofrecieron a los colombianos y la violencia cada vez más hace que los colombianos se sientan en un país inviable. Señor ministro, no es abriéndole las puertas de las cárceles a los delincuentes, es fortaleciendo las Fuerzas Militares”.

Aún así, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, aseguró que esperan que se pueda conocer pronto este proyecto debido a que “desde el Congreso siempre hemos reclamado que no comprendemos cómo el Gobierno adelanta mesas sociojurídicos con grupos criminales para que se sometan a la justicia y no hay una ley en la cual se establezcan cuáles son las reglas de juego para ese sometimiento“.