Nuevo accidente con mina antipersonal en Segovia: un semoviente murió

Segovia- Antioquia

En la tarde de este martes 15 de julio se reportó un accidente con una mina antipersonal en zona rural del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia. Una mula que transportaba material extraído de una mina pisó el artefacto explosivo improvisado; este detonó, causándole la muerte al animal.

Según la información conocida por Caracol Radio, el hecho se registró en la vereda San José del Pescado. Allí un joven trasladaba al animal por un camino con la carga de tierra cuando este pisó la mina, ocasionándole la muerte en el sitio debido a las múltiples heridas que le ocasionó el explosivo, entre ellas amputaciones en sus patas. El joven, por fortuna, solo quedó aturdido debido a que iba detrás de la mula y la onda explosiva no lo impactó, pero sí quedó bastante asustado, lo mismo que otras personas que también transitaban por el lugar que ya no quieren transitar por el lugar.

Esta vereda limita con otras de Segovia como El Aguacate y La Jagua, ésta última donde se ha reportado una marcada presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, también tiene cercanía con Arenales, además de Bocas del Chicamoqué, que comparte territorio con el sur de Bolívar, donde se han reportado fuertes combates entre los grupos ilegales Clan del Golfo, ELN y disidencias, los que pudieron haber dejado el campo minado para atacar a los enemigos. Pero El Pescado también limita con El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Las fuentes le han indicado a este medio de comunicación que las comunidades de estos territorios están bajo el temor debido a que la zona tiene más lugares minados y temen salir a cosechar los productos o hacer labores diarias como la minería por el temor a pisar uno de estos artefactos. Lo más complejo es que los civiles no saben dónde pueden estar las minas, pero saben que sí están instaladas, ya que en el territorio accidentes como el ocurrido este martes se están volviendo más comunes de lo que se cree. En días anteriores han reportado ganado muerto por pisar estas minas que también están a orillas de trochas. Recalcan las fuentes que, de no haber una intervención de la fuerza pública para desminar el territorio , accidentes como los ocurridos se seguirán reportando, ojalá no de campesinos, pero que nadie está exento.

