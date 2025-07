En seis meses la Procuraduría ha emitido 386 sanciones y hay 40 mil investigaciones en curso

JUSTICIA

El procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, llegó a los primeros 180 días de gestión al frente de la entidad, encargada de vigilar el correcto funcionamiento de servidores públicos y de brindar las garantías en procesos contractuales y judiciales.

Entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2025 se han iniciado más de 40 mil procesos de tipo preventivo, de los cuales el 82 % se concentra en asuntos de mitigación y restitución de derechos.

Procesos coyunturales a los que la Procuraduría le ha puesto la lupa

Además, la Procuraduría le ha hecho especial seguimiento a temas como el nuevo modelo para la expedición de los pasaportes, contratos firmados por Ecopetrol que habrían tenido incrementos exponenciales y tema de la crísis humanitaria en el Catatumbo.

Asimismo, en el plano disciplinario han sido proferidos 386 fallos sancionatorios y formulados 730 pliegos de cargos.

Entre las investigaciones previas se resaltán las últimas actuaciones como la indagación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por cuenta de presuntas falencias en la seguridad de Miguel Uribe; la investigación contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo y la indagación sobre el bajo recaudo que tuvo la DIAN en el 2024 bajo la administración de Luis Carlos Reyes.

En sus primeros seis meses de gestión, el jefe del Ministerio Público ha invitado al diálogo para construir consensos, a la sensatez y a utilizar los escenarios que nos brinda la democracia para tramitar las diferencias.

También ha insistido en la necesidad de adelantar un proceso de paz electoral, señalando que si no hay elecciones en paz estas no serían legítimas.

“Y si la autoridad que se elige no es legítima, la democracia se acaba“,ha dicho el procurador Eljach.

Eljach se declara “rappitendero de la constitución”

En varias oportunidades, el procurador le ha salido al paso a las críticas contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, y contra otros funcionarios públicos.

“Presento mi rechazo a las despectivas expresiones de que nuestro registrador se pueda considerar como una especie de operador logístico. Eso no corresponde al respeto que se le debe dar a los servidores públicos y menos a una dignidad del primer orden del Estado colombiano", dijo el procurador.

Asimismo, respondió a aquellos que han considerado que Eljach podría estar favoreciendo a un bando o a otro.

"Pero para evitar que a Gregorio Eljas se le siga atacando por debajo y se le siga señalando ante el presidente de la República cosas que no comete el procurador, pues yo quiero evitar y no le voy a dar el gusto a nadie de que me insulte o erosione mi dignidad y mi honra y yo mismo me he declarado rapitendero de la constitución", indicó el procurador.