Desarticulan la banda ‘Los Richy’ que prostituía a menores en un bar de Bogotá

Colombia

Un bar en Barrios Unidos servía como fachada para una red de explotación sexual infantil. Allí, menores eran reclutadas con falsas ofertas de empleo, despojadas de sus pertenencias y obligadas a prostituirse bajo amenazas de muerte.

Un infierno oculto tras un café bar

Ocho meses de investigación permitieron a las autoridades identificar y capturar a cuatro integrantes de la organización criminal Los Richy, dedicada a la trata de personas y explotación sexual de menores en Bogotá.

Alias ‘Richar’, presunto líder de la banda y dueño del establecimiento, es señalado de amenazar a las víctimas para forzarlas a sostener relaciones sexuales con los clientes. Alias ‘La Mona’, de 38 años, era la encargada de reclutar a las adolescentes a través de Facebook y WhatsApp con falsas promesas de empleo como meseras o aseadoras.

Junto a ellos fueron capturados alias ‘Jessica’, quien administraba el negocio y coordinaba los pagos ilegales, y alias ‘Fuyol’, responsable de custodiar y amedrentar a las jóvenes para que no intentaran escapar.

Según el reporte oficial, las víctimas identificadas hasta ahora son al menos cinco: dos menores de 16 y 17 años, y tres jóvenes entre 18 y 21 años. La estructura criminal habría obtenido ingresos de hasta 100 millones de pesos mensuales, obligando a cada víctima a prestar hasta cinco servicios sexuales diarios.

“Usted de aquí sale muerta”

Las crudas confesiones de las víctimas revelan el nivel de violencia al que fueron sometidas. Una de las menores, que logró escapar, relató a Noticias RCN:

“Mami, el trabajo donde yo fui no fue para trabajar de mesera. Allí me prostituyeron. Me obligaron a acostarme con muchos hombres”.

Cuando la joven trató de resistirse, uno de sus captores la amenazó con un arma: “Usted de aquí sale. Si no hace lo que le decimos, sale muerta”.

La madre de la víctima denunció las secuelas psicológicas que dejó el abuso: “Mi hija no puede dormir, tiene pesadillas y crisis constantes. Esto la marcó para siempre”.

Capturas frustradas por la justicia

El pasado 8 de julio, los cuatro presuntos integrantes de la banda fueron capturados en operativos simultáneos en Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Bosa y Chapinero. Sin embargo, un juez declaró ilegales las detenciones por fallas en la documentación del proceso, ordenando su liberación inmediata.

Esta decisión ha causado indignación y temor entre las víctimas y sus familias, quienes ahora exigen garantías de seguridad y justicia.