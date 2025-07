“Fue un asesinato, no intoxicación”: padre de mujer muerta en hotel de San Andrés con su familia

La isla de San Andrés fue escenario de una tragedia familiar que hoy conmueve a todo el país. El pasado viernes 11 de julio fueron encontrados sin vida en una habitación del Hotel Portobelo Convention Tito Nelson Martínez (42 años), su pareja Viviana Andrea Canro (45 años), y su hijo de tan solo cuatro años, Kevin Matías Martínez. Las autoridades inicialmente hablaron de una posible intoxicación, aunque las causas reales de la muerte aún son materia de investigación.

10AM de Caracol Radio conversó en exclusiva con Orlando Canro, padre de Viviana y abuelo del pequeño Kevin, quien compartió detalles sobre cómo él mismo, junto a su esposa, fue quien descubrió los cuerpos en la habitación.

“Nosotros fuimos los primeros que entramos a esa habitación. Mi esposa y yo fuimos quienes encontramos a nuestra hija, a nuestro yerno y a nuestro bebecito muertos. Fue como a las siete y pico de la mañana”, relató con voz entrecortada.

La familia Canro se encontraba en San Andrés celebrando varias fechas especiales. “Mi hija nos ofreció este viaje por mi cumpleaños, por el Día del Padre y el Día de la Madre. Vinimos cinco personas, y como vinimos los cinco, nos tenemos que ir los cinco”, dijo don Orlando, en medio del dolor.

Ya olía a gas cuando llegaron al Hotel Portobelo Convention

Según explicó, su hija Viviana había manifestado desde el primer día molestias por un fuerte olor dentro de la habitación del hotel Portobelo. “Ella nos dijo que esa habitación olía mal, como a pintura, como a vinilo o gas. Pidió cambio de cuarto, pero no le prestaron atención. Mire las consecuencias”, denunció con impotencia.

Este detalle ha generado preocupación entre los familiares, que descartan por completo versiones preliminares sobre una supuesta intoxicación alimentaria. Orlando Canro sostiene que los primeros resultados entregados por Medicina Legal indican que el niño no presentaba rastros de sustancias extrañas en su organismo. “Al niño ya le hicieron los estudios y no tenía nada en el estomaguito, el hígado limpio. O sea, no fue intoxicación ni envenenamiento.”

El papá de Viviana también reveló que el gerente del hotel se ha mostrado dispuesto a colaborar, pero insiste en que lo fundamental es que se aclaren las circunstancias reales de la tragedia. “Nos han atendido bien, sí, pero yo no necesito que me atiendan, yo necesito respuestas. Yo necesito saber qué pasó con mi familia.”

Estas son las hipótesis de la familia

Hasta ahora, la principal hipótesis es una posible inhalación de gases tóxicos, pero aún se esperan los resultados de los exámenes patológicos para confirmar si hubo presencia de alguna sustancia en el ambiente de la habitación.

“Por mí, yo quisiera estar ya en Bogotá con los cuerpos de mi familia, pero no me voy hasta que me digan qué fue lo que pasó. No me voy sin ellos.”, dijo Orlando Canro con firmeza.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede en el olvido. “Ojalá me colaboren, ojalá me ayuden a saber la verdad. Quiero justicia para mi hija, para mi nieto y para mi yerno.”

El país sigue a la espera de un informe final por parte de Medicina Legal y de un pronunciamiento más detallado por parte de las autoridades judiciales. La familia pide que no se descarte ninguna hipótesis, incluidas fallas estructurales o químicas dentro de la habitación del hotel.