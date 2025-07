Quintabani sobre negativa de Nacional de concederle un certificado laboral: “La historia se respeta”

Óscar Héctor Quintabani, técnico colombo-argentino con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y que hizo historia con Atlético Nacional, vivió una situación insólita durante la presente semana, la cual fue revelada públicamente y generó bastante controversia.

El entrenador, bicampeón con el equipo antioqueño en las Ligas de 2007, solicitó al club un certificado laboral, el cual le fue negado, dado que la institución cambió de razón social a partir del 2011, tiempo desde el cual él no ha estado vinculado a la institución.

¿Qué dijo Quintabani sobre esto?

En diálogo con Caracol Deportes, el técnico de 75 años exigió respeto para las personas del fútbol, aclaró cómo se presentaron los hechos y dejó en claro que para él todo esto es una situación que le resulta incómoda y lo que menos busca es hablar mal del equipo antioqueño.

Aclaración de lo sucedido

“Yo no estoy preocupado por el tema de la pensión, para nada, ese tema lo cumplí, la ley de pensión a los 62 años hace que se termine el periodo de jubilación, en mi caso mío no cumplía, simplemente pedí mi bono pensional en devolución de capitales, esto no tiene nada que ver”, comentó inicialmente.

Al respecto añadió: “solicité una constancia laboral para respaldar mi hoja de vida en clubes donde había estado y sorpresivamente sucedió lo que públicamente se ha dado a conocer en este momento, donde tengo una respuesta absurda, donde las personas que contestan de Nacional, dicen que no he tenido una relación laboral con Atlético Nacional, después colocan que jurídicamente son otra institución a partir de 2011, son otra sociedad. Me parece absurdo desde cualquier punto de vista esta situación y me parece muy incómodo para nosotros que somos los protagonistas principales junto a los jugadores”.

“Me parece absurdo...”

“Me parece absurdo, porque entonces sería otro equipo nuevo. Tendrían simplemente cuatro o cinco títulos y el resto de la historia. Afortunadamente, uno está en el corazón de los hinchas por el respeto que les ha tenido y porque ha estado a la altura de las exigencias. Muchos dicen después de todo esto, no entendiendo esta situación, muchos clubes por tema de prestaciones no están dando este tipo de constancia y me parece muy injusto de aquellos que están solicitando este documento por una situación laboral”.

“Ya sería un tema de abogados, cosa que a mí no me interesa. Simplemente, es el mismo club, juega con los mismos colores, la misma cancha, la misma historia, suma todos los torneos que ganó en su vida, tiene la misma hinchada, juega Copa Libertadores, Copa Sudamericana, es simplemente una gambeta, un enganche que hacen, pero no es posible".

“Un abogado puede darlo más claro, el hecho de haber sido con mucho orgullo entrenador de Nacional y con mucho orgullo un entrenador que estuvo a la altura de las necesidades y obligaciones de esta hinchada, y eso me hace muy feliz, pero me parece absurdo que quise con mucho orgullo tener una constancia en mi hoja de vida y te salgan con esta barbaridad”, concluyó al respecto.

No busca demandar

Quintabani dejó en claro que no busca tomar medidas legales: “Para nada, no me interesa ese tema, simplemente quise exponer esto que me parece un absurdo y una falta de respeto para la gente que trabaja en el fútbol. Ningún equipo puede cambiar así de razón social buscando el perjuicio de otros, existe una historia y esa historia se respeta, por más que existan cambios jurídicos en los NITs y ese tipo de cosas”.

“Para mí es incómodo hablar mal de Atlético Nacional, no sería así nunca, pero este tipo de políticas y este tipo de cosas nos hacen quedar muy mal a todos”, concluyó.