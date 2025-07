David Alonso en el GP de Alemania de Moto2: Así podrá seguir EN VIVO su carrera desde Colombia

Undécima parada del Mundial de MotoGP. Será el circuito de Assen el que albergue esta carrera, en la que en la Moto2 lidera el español Manuel González con 159 unidades. Para la carrera en suelo germano, el colombiano David Alonso no tuvo una buena sesión de clasificación.

El colombiano terminó en el puesto 17 y este será en el que tomará partida para la carrera del domingo. Aseguró que en las prácticas libres tuvo buen manejo de la moto, pero en la clasificación le pasó factura y le fue difícil de maniobrar.

Así le fue a David Alonso en el Gran Premio de Moto2 en Mugello, Italia

“Por la mañana la pista no estaba del todo mojada y se ha terminado secando y hemos tenido buenas sensaciones: podía jugar con la moto. En el cronometrado, al revés: había mucha agua y no podía hacer casi nada, ni inclinar, ni acelerar, sentía que no tenía nada de adherencia y era muy difícil pilotar. He intentado mantenerme en pista y probar a adaptar mi posición, pero no he conseguido hacerlo mejor”, dijo.

El ganador de la pole position fue el británico Jake Dixon, quien logró un tiempo de 1:33:487. Alonso, por su parte, obtuvo 1:38:495, mientras que su compañero de equipo, Daniel Holgado, fue ligeramente más veloz, con un tiempo de 1:37:114 y saldrá en el puesto 15.

Clasificación del GP de Moto2 Ampliar

Fecha, hora y cómo seguir la carrera del GP de Alemania

La carrera tendrá lugar este domingo 13 de julio a partir de las 5:15 a.m. (hora de Colombia). La transmisión se podrá disfrutar mediante la plataforma de Disney+ y los canales de ESPN.

¿Cómo va Alonso en el Mundial de Moto2?

El piloto colombiano, nacido en España, se ubica en el puesto 16 de la clasificación del Mundial de Moto2 con 36 unidades logradas. El mejor resultado logrado fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando cruzó la meta en el tercer lugar.