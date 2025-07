Calle de los Periodistas en barrio Alto Bosque, azotada por ola de atracos: piden mayor control

Cartagena

La Calle de los Periodistas se ha convertido en uno de los puntos “favoritos” de los delincuentes en el barrio Alto Bosque de Cartagena. A través de los micrófonos de Caracol Radio, vecinos denunciaron una alarmante ola de atracos que ha “tocado fondo”, donde la mayoría de los hechos delincuenciales registrados son perpetrados por sujetos que se movilizan en motocicletas.

Florentino Borbúa, manifestó que los robos son el “pan de cada día” y se presentan a cualquier hora. Un caso reciente fue el atraco contra Lucho Herrera, hijo del periodista fallecido Rafael Herrera, a quien delincuentes lo despojaron de sus pertenencias y agredieron en la terraza de su propia residencia. Otro residente, Nelson Figueroa, estuvo presente en un atraco y casi recibe un disparo.

A pesar de que el Alto Bosque es uno de los barrios de Cartagena que cuenta con prohibición para la circulación de motos con parrilleros, esta medida no se cumple. Los vecinos han instalado cámaras de seguridad propias, pero denuncian que la policía no solicita ni revisa estas grabaciones. Además, la presencia de un comandante de policía y una patrulla no ha logrado ahuyentar a los delincuentes.

“Los atracos suceden casi a diario. Solicitamos a todas las autoridades para que hagan mayor presencia y control en el sector porque los señores motociclistas no respetan la restricción del parrillero y la mayoría de los atracos son ejecutados por hombres que se transportan en motocicletas. Estamos cansados, esto es un problema, insisto, que ha tocado fondo”, expresó Florentino Borbúa, vecino.

La comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades para que incrementen la presencia policial que logre frenar así la ola de atracos en la Calle de los Periodistas, ubicada frente a la estación de gasolina de La Purina.