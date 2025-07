Kenii Flórez llega más versátil que nunca en su nuevo tema “Parchecitos”

Cartagena

Kenii Flórez no se le arruga a nada. Con solo 27 años ha demostrado que su versatilidad en la música supera expectativas y está a otro nivel. Así lo demostró en su más reciente sencillo “Parchecitos”, una canción de su autoría junto al artista cartagenero Nohaaddana.

Ambos se reunieron en el estudio a escribir una letra que tuviera romanticismo y pasión sin caer en la vulgaridad. “Esta canción trata de esa pasión que te despierta un chico, hasta el punto de decirle que sabes que a él se le eriza la piel cuando lo tocas y eso me hace enloquecer, que cuando me besa me siento toda fresa y no sale de mi cabeza. Que si me llama, yo voy pa esa y que los Parchecitos que hacemos nunca son sanos”, explicó Kenii, cantando una de las estrofas de la canción.

Esta artista cartagenera, que tiene 3 años haciendo música, comenzó su trayectoria en un grupo de vallenato, después empezó a grabar covers y actualmente hace parte de una orquesta, la cual le ha ayudado a desenvolverse más con el público.

“Puedo decir que soy nueva en esto, todo ha sido empírico, pues no he tenido la oportunidad de estudiar música, por lo que sé que me falta mucho por pulir y bastante camino por recorrer”, afirmó.

Kenii es ingeniera industrial, asesora financiera, analista química y tecnologa en producción industrial; sin embargo, la música se ha convertido en su pasión y en su sueño más anhelado.

“Parchecitos”, disponible en todas las plataformas digitales; aún no tiene video oficial, pero espera grabarlo pronto. Por ahora, pretende seguir haciendo más música urbana y apostarle al máximo a su carrera.

