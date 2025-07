Guillermo de Amores reveló por qué salió de Peñarol para jugar con Millonarios en la Liga 2025 II

Continúa moviéndose la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Millonarios viene de anunciar la contratación de Edwin Mosquera, quien viene a reforzar el frente de ataque tras las salidas de Jhon Córdoba y Kevin Palacios.

Así fue presentado Edwin Mosquera como primer refuerzo de Millonarios

Ahora bien, en las próximas horas podría concretarse la llegada de Guillermo de Amores. El guardameta uruguayo se desvinculó de Peñarol y viajó en la mañana de este viernes 11 de julio a Bogotá para finiquitar su vinculación.

El futbolista de 30 años, y con proceso en Selección, regresa a la Liga, tras haber jugado entre 2021 y 2022 con el Deportivo Cali.

Guillermo de Amores reveló por qué salió de Peñarol para jugar con Millonarios

Previo a su viaje rumbo a la capital colombiana, Guillermo de Amores atendió a la prensa uruguaya y dio detalles sobre su salida de Peñarol. Indicó que se encontraba muy a gusto en el combinado charrúa, pero “algunas situaciones precipitaron mi salida”. En ese instante, Millonarios apareció en el radar y el arquero de inmediato puso atención a la oferta.

“Hubo algunas situaciones que precipitaron mi salida. Siempre dije que estaba muy feliz en el club, disfrutaba mucho, me sentía muy bien con los compañeros. Pero bueno, las situaciones deportivas dieron que estaba la posibilidad de salir y se planteó así. Me llegó esta oportunidad (Millonarios). Yo no la fui a buscar, me llegó, me apareció y será un lindo desafío”, explicó en diálogo con ‘El Espectador Uruguay’.

Ahondando un poco en el tema de su adiós, De Amores indicó que la directiva del club se reunión tanto con él como con Martín Campaña. A ambos se les dijo que estaba la posibilidad de contratar al experimentado Fernando Muslera, entonces eran “libres de tomar alguna propuesta”.

“Se habló mucho del tema todo el semestre. Después, me confirmaron que Peñarol estaba en el mercado buscando un arquero. Era probable porque se había hablado mucho y sabemos que cuando se habla mucho, hay algunas cosas que son verdad. Agradecí la sinceridad y quedó tranquilo con lo que di por el club”, sentenció.

Posteriormente, apareció Millonarios. En un primer momento, “me llamó el entrenador del club” y posteriormente “me llamó el presidente”. En este orden de ideas, la operación fue inmediata: “Tuvimos comunicación, se planteó en Peñarol, hubo unos días de negociación y se pudo conseguir”.