Docentes respaldan a Fecode en su reclamación por atención en salud

Cúcuta

La comunidad educativa en Norte de Santander respaldó las acciones y reclamaciones que ha venido haciendo la Federación Colombiana de Educadores ante las debilidades que sigue presentando la atención en salud de los docentes.

Desde el magisterio en la región, la vicepresidente del sindicato que los representa a través de Marisol Gamboa dijo a Caracol Radio que “ayer estuvimos en la Fiduprevisora hablando del tema de salud de Norte de Santander en los municipios. Fecode también ha expresado su preocupación a nivel país. la Fiduprevisora no he definido el siguiente contrato para la prestación de salud a través de las IPS”.

“Para ampliar la cobertura de quienes van a seguir prestando el servicio, para que se defina un contrato que no sea de un año, que sea indefinido para que no estemos en esa reclamación constante. Ya se le dijo a la Fiduprevisora que si no hay respuesta concreta entra-riamos en una movilización” dijo la profesora.

Indicó que “hace un tiempo se ha venido reclamando y no se encuentra respuesta. No todos los prestadores tienen las capacidades para atender el magisterio. Solamente en el rea metropolitana de Cúcuta hay 18 mil personas que reciben atención, a través del primer nivel, nos atiende UCI de Colombia pero para quienes están en municipios o zonas apartadas la situación es muy compleja”.

Finalmente indicó que hoy lo que se esta reclamando es por un servicio eficiente, de calidad, amable y oportuno para todo el magisterio.